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Giriş Tarihi: 6.5.2024 00:05 Son Güncelleme: 6.5.2024 00:05

Bingöl’de futbol maçında polis memurunun havaya ateş açması üzerine soruşturma başlatıldı

12 Bingölspor ile Yozgat Belediyesi Bozokspor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig maçı sırasında tribünlerde çıkan olaylara müdahale eden bir polis memuru, havaya üç el ateş açtı.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’de futbol maçında polis memurunun havaya ateş açması üzerine soruşturma başlatıldı

Maçın 18. dakikasında, bir pozisyona tepki gösteren taraftarların sahaya inme girişimine polis memurları müdahale etti. Durumu kontrol altına almak için havaya ateş açan polis memuru hakkında, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından adli ve idari işlemler başlatıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Seyircimize karşı orantısız güç kullanımı gerçekleştiren kolluk personelimiz hakkında gerekli adli ve idari işlem başlatılmış olup, konuyla ilgili muhakkik görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, taraftarların sakinleşmesinin ardından maç devam etti ve 12 Bingölspor, Yozgat Belediyesi Bozokspor'u 2-0 mağlup ederek karşılaşmayı kazandı.

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Bingöl’de futbol maçında polis memurunun havaya ateş açması üzerine soruşturma başlatıldı
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