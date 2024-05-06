Bingöl’de futbol maçında polis memurunun havaya ateş açması üzerine soruşturma başlatıldı

Emniyetten yapılan açıklamada, "Seyircimize karşı orantısız güç kullanımı gerçekleştiren kolluk personelimiz hakkında gerekli adli ve idari işlem başlatılmış olup, konuyla ilgili muhakkik görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, taraftarların sakinleşmesinin ardından maç devam etti ve 12 Bingölspor, Yozgat Belediyesi Bozokspor'u 2-0 mağlup ederek karşılaşmayı kazandı.