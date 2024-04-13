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Giriş Tarihi: 13.4.2024 17:15 Son Güncelleme: 13.4.2024 17:15

Bingöl'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Bingöl'de, aynı yönde seyir halinde olan bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Bingöl-Genç kara yolunda meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan ve sürücülerinin isimleri bilinmeyen minibüs ile otomobil, kavşağa doğru ilerlerken çarpıştı.

Kazada bulunan araçlardaki 7 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

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Bingöl'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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