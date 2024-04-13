Bingöl’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Bingöl-Genç kara yolunda meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan ve sürücülerinin isimleri bilinmeyen minibüs ile otomobil, kavşağa doğru ilerlerken çarpıştı.

Kazada bulunan araçlardaki 7 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.