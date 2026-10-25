Bingöl’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Karlıova ilçesinde Mahmut Barış'ın kullandığı 66 EC 482 plakalı otomobil ile Yakup N. yönetimindeki 12 ACL 553 plakalı motosiklet Toklular köyü mevkisinde çarpıştı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada, motosiklet sürücüsü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi ile Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR
Motosiklet sürücüsü Yakup N'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.