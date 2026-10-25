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Giriş Tarihi: 25.10.2026 20:30

Bingöl'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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AA
Bingöl’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 kişi yaralandı
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Karlıova ilçesinde Mahmut Barış'ın kullandığı 66 EC 482 plakalı otomobil ile Yakup N. yönetimindeki 12 ACL 553 plakalı motosiklet Toklular köyü mevkisinde çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, motosiklet sürücüsü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi ile Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Motosiklet sürücüsü Yakup N'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BİNGÖL
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Bingöl'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 kişi yaralandı
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