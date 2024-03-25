Bingöl’de yoğun kar altında mahsur kalan 2 kişi askeri helikopterle kurtarıldı

AFAD İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yolaçtı köyü Coşkunlar mezrasında ava giden 2 kişi, kar fırtınası ve yoğun kar yağışı sebebiyle sığındıkları bir evde mahsur kaldılar.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık, Özel İdare ve jandarma ekipleri, kurtarma operasyonu için harekete geçti. Ancak, kar ve tipi nedeniyle yol açma çalışmalarının en az 2-3 gün süreceği belirlenince, bölgeye askeri helikopter sevk edildi.

2 kişi, helikopter tarafından mezraya indirilerek kurtarıldı.