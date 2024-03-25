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Giriş Tarihi: 25.3.2024 11:07 Son Güncelleme: 25.3.2024 11:11

Bingöl'de yoğun kar altında mahsur kalan 2 kişi askeri helikopterle kurtarıldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde, yoğun kar nedeniyle kapalı olan bir mezrada mahsur kalan 2 kişi, askeri helikopter tarafından kurtarıldı.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’de yoğun kar altında mahsur kalan 2 kişi askeri helikopterle kurtarıldı

AFAD İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yolaçtı köyü Coşkunlar mezrasında ava giden 2 kişi, kar fırtınası ve yoğun kar yağışı sebebiyle sığındıkları bir evde mahsur kaldılar.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık, Özel İdare ve jandarma ekipleri, kurtarma operasyonu için harekete geçti. Ancak, kar ve tipi nedeniyle yol açma çalışmalarının en az 2-3 gün süreceği belirlenince, bölgeye askeri helikopter sevk edildi.

2 kişi, helikopter tarafından mezraya indirilerek kurtarıldı.

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Bingöl'de yoğun kar altında mahsur kalan 2 kişi askeri helikopterle kurtarıldı
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