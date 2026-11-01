Bingöl’de yürek yakan kaza! Kontrolden çıkan araç yayaların arasına daldı: 17 yaşındaki Sudenaz hayatını kaybetti!

17 YAŞINDAKİ SUDENAZ'DAN ACI HABER

Ağır yaralı olarak tedavi altında bulunan 17 yaşındaki Sudenaz Bolluk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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