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Giriş Tarihi: 1.11.2026 16:45

Bingöl'de yürek yakan kaza! Kontrolden çıkan araç yayaların arasına daldı: 17 yaşındaki Sudenaz hayatını kaybetti!

Bingöl’de meydana gelen kaza yürekleri burktu. Kontrolden çıkan otomobil yayaların arasına daldı. 2 kişinin ağır yaralandığı korkunç olayda 17 yaşındaki Sudenaz Bolluk’tan acı haber geldi. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Bingöl’de yürek yakan kaza! Kontrolden çıkan araç yayaların arasına daldı: 17 yaşındaki Sudenaz hayatını kaybetti!
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Kaza, Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 DK 405 plakalı otomobil, Bingöl istikametinden seyir halindeyken yolun karşı tarafında bulunan akaryakıt istasyonunun marketine gitmek amacıyla yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarpmış, çarpmanın etkisiyle 2 kişi ağır yaralanmıştı.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye nakledildi.

17 YAŞINDAKİ SUDENAZ'DAN ACI HABER

Ağır yaralı olarak tedavi altında bulunan 17 yaşındaki Sudenaz Bolluk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BİNGÖL

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Bingöl'de yürek yakan kaza! Kontrolden çıkan araç yayaların arasına daldı: 17 yaşındaki Sudenaz hayatını kaybetti!
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