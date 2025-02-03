Bingöl’ün Solhan ilçesinde aranan şahıs yakalandı

Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 31 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarını Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından arama kaydı bulunan iki şahsın yakalandığı bildirildi.

Yakalanan şahıslardan biri, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.