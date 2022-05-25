Binlerce kaçak sigarayla yakalandılar

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe İlçesi'ne bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir sokak içerisinde seyir halindeki bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araç içerisinde: koliler halinde istiflenmiş halde kaçak sigaralar ve sigara paketlemeye yarayan şeffaf poşetler olduğu tespit edildi. Araçtaki M.Ö. ve A.Ö. isimli iki kişi gözaltına alındı. İki sigara kaçakçısının evlerinde ve iş yerlerinde detaylı bir arama yapıldı. Altı bin adet kaçak sigara, bin boş sigara kağıdı, 350 paket kaçak sigara, 42 kilogram kaçak nargile tütünü, sekiz kilogram kıyılmış kaçak tütün, 50 bin 605 lira nakit para, bir av tüfeği, satışı yasak olan havai fişekler ve biber gazları ele geçirildi.