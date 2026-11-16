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Giriş Tarihi: 16.11.2026

Binlerce motorcudan Gazze konvoyu

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MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Binlerce motorcudan Gazze konvoyu
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Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla bir araya gelen motosiklet platformları, "Demir Atlarımızı Gazze'ye sürüyoruz" etkinliği düzenledi. Beylikdüzü'nden Türk ve Filistin bayraklarıyla yola çıkan binlerce motosiklet tutkunu, Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde buluştu. Etkinliğe katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Bu etkinlik İstanbul ile Kudüs arasında kurulan gönül köprüsüdür" dedi. Sürüşün ardından Muhammed Kopan, Bese Yaşar, Hasan Avuçga, Mustafa Yıldız ve Yıldırım Mamuk sabah namazını kıldıktan sonra motosikletleriyle Gazze'ye gitmek üzere yola çıktı. Sürücüler, dualarla uğurlandı.
#PENDİK #GAZZE #İSTANBUL #BEYLİKDÜZÜ
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Binlerce motorcudan Gazze konvoyu
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