Binlerce motorcudan Gazze konvoyu

Gazze
'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla bir araya gelen motosiklet platformları, "Demir Atlarımızı Gazze'ye sürüyoruz" etkinliği düzenledi. Beylikdüzü
'nden Türk ve Filistin bayraklarıyla yola çıkan binlerce motosiklet tutkunu, Pendik
15 Temmuz Şehitler Camii'nde buluştu. Etkinliğe katılan AK Parti İstanbul
Milletvekili Hasan Turan, "Bu etkinlik İstanbul ile Kudüs arasında kurulan gönül köprüsüdür" dedi. Sürüşün ardından Muhammed Kopan, Bese Yaşar, Hasan Avuçga, Mustafa Yıldız ve Yıldırım Mamuk sabah namazını kıldıktan sonra motosikletleriyle Gazze'ye gitmek üzere yola çıktı. Sürücüler, dualarla uğurlandı.