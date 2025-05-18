“Bir Adam Yaratmak” Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde Sahnelendi!

Gülhane Külliyesi'nde sahnelenen oyuna öğrenciler ve akademisyenler yoğun ilgi gösterdi. Psikolojik derinliği ve varoluşsal sorgulamalarıyla Türk tiyatrosunun klasikleri arasında yer alan eser, izleyicilerden büyük takdir topladı.

Tiyatro gösteriminin ardından açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın, sanatın ve estetik eğitiminin üniversite hayatındaki yerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bedenin gıdası spor ise, ruhun gıdası da hiç şüphesiz sanattır. SporFest 2025, sadece sportif başarıları değil, kültürel ve entelektüel derinliği de aynı sahada buluşturdu. Gülhane Tiyatro Kulübümüzün bu kıymetli sahne performansı, üniversitemizin sadece sağlık bilimlerinde değil, düşünce ve estetik alanlarında da ne denli güçlü bir birikime sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir."

Prof. Dr. Aydın ayrıca, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin köklü tarihine ve bugününe ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitemizin temelleri; Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ve Gülhane gibi ilim ve hizmet abideleriyle Osmanlı coğrafyasına sayısız hastane ve eğitim kurumu kazandıran Sultan II. Abdülhamid Han'ın ileri görüşlülüğüne, vizyonuna ve vakıf medeniyetine dayanmaktadır. Bu kadim miras, 2015 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve liderliğiyle yeniden kurumsallaştırılmış, Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak yeniden hayat bulmuştur.

Bu vesileyle, hem geçmişte Gülhane'yi ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'yi bize emanet eden Sultan II. Abdülhamid Han'a hem de bu emaneti çağın ihtiyaçları doğrultusunda ihya ederek üniversitemizi bugünlere taşıyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en derin şükranlarımı arz ediyorum.

Bizler de bu iki büyük devlet adamının izinde yürüyen bir üniversite olarak; sadece bilgi değil, aynı zamanda bilinç ve değer üreten bir gençlik yetiştirmeye kararlıyız."

SporFest 2025, sporun, sanatın ve bilimin iç içe geçtiği bir öğrenci şölenine dönüşerek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çok boyutlu eğitim anlayışını bir kez daha ortaya koydu.