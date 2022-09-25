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Giriş Tarihi: 26.9.2022

Bir aile kazada yok oldu

Malatya’da ticari araç TIR’la çarpıştı. Kazada ticari araçta bulunan sürücü Murat Yavuz ve eşi ile oğlu, gelini, 2 torunu hayatını kaybetti

Bir aile kazada yok oldu
Malatya'nın Akçadağ ilçesi yakınlarında, dün sabah saat 08.00 sıralarında kontrolden çıkan Murat Yavuz'un (59) kullandığı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Hüseyin D.'nin kullandığı TIR ile kafa kafaya çarptı. Sürücü Murat Yavuz ile yanında bulunan eşi Leyla (58), oğlu Tarık (36) gelini Fatma (34), torunları Batın Kaan (14) ve Beril Su Yavuz (7) yaşamlarını yitirdi. Malatya'da yaşayan ailenin, Kuşadası'ndan tatilden döndükleri belirlendi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Uğur Güngör'ün kullandığı TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Recep Sarı ile yanında bulunan Nuh Aslan, İsmail Temel ve Adem Çelik öldü. Grubun, bir köydeki düğünün çekiminden döndükleri öğrenildi.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde takla atan otomobildeki hemşire Büşra Tabak ölürken sürücü eşi Sercan tabak ve 4 yaşındaki oğlu Fatih Aybars Tabak yaralandı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde takla atan otomobilde, 2 yaşındaki Bülent Tosun ölürken, babası Engin ve annesi Hatice Tosun yaralandı.
İzmir'in Tire ilçesinde, aynı yöne giden kamyonun çarptığı traktördeki Hasan Taşkın öldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 100 metre mesafedeki alt geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan Arif Emul (51), cipin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek öldü.
Eskişehir'de yetersiz aydınlatmanın bulunan yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Hakan Çobanoğlu (48) öldü.
Vatandaşın bozulan aracına yardıma giden Uzman Çavuş'a kamyonet çarptı, uzman çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Tahir ÖZÇELİK-Bedir ALTUNOK-Ceyhan TORLAK- Tuna ÇAMRıdvan UYSAL/SABAH

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Bir aile kazada yok oldu
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