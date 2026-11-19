Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde, Halıköy beldesi yakınlarındaki iki yönlü yolda hatalı sollama yapan TIR sürücüsü Bekir Dal, karşı yönden gelen ve kendi şeridinde bulunan Damla Çınar'ın (21) kullandığı otomobille çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü ve araçtaki annesi Nesrin Çınar (44) ile babası Yılmaz Çınar'ın (50) olay yerinde öldüğü kazada ağır yaralanan Damla Çınar da kaldırıldığı hastanede 20 gün sonra hayatını kaybetti. Olay yerinde düzenlenen ilk tutanakta Dal yüzde 75, Çınar ise yüzde 25 kusurlu bulundu. TIR sürücüsü tutuklandı.

Soruşturma kapsamında hazırlatılan bilirkişi raporunda ise Dal'ın, Karayolları Trafik Kanunu'nun 84/G maddesinde yer alan "Şeride tecavüz etme" kuralını ihlal ettiği belirtilerek, "Asli ve tek kusurlu" olduğu, Çınar'ın ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı kanaatine varıldığı kaydedildi. Bal hakkında TCK'nın 85. maddesi uyarınca "Taksirle ölüme neden olma" suçundan yürütülen soruşturma devam ederken, Sulh Ceza Hâkimliği, tutukluluğa ilişkin dosya üzerinden yaptığı ilk incelemede, delillerin toplanmış olması ve karartma şüphesinin bulunmaması gerekçesiyle tahliyesine karar verdi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı ise Bal'ın 1.5 ay sonra tahliye edilmesine itiraz etti.

Kazada kardeşini, yengesini ve yeğenini kaybeden Hayati Çınar, "Hatalı sollama yaptığı için 3 canımızı kaybettiğimiz TIR sürücüsü nasıl bu kadar kısa sürede serbest kalır. Hukuki sürecin takipçisi olacağız" derken, kızını, damadını ve torununu kaybeden Hulusi Maz ise "İçim yanıyor. Yasım geçmeden nasıl serbest bırakırlar" diyerek tepki gösterdi.