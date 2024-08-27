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Giriş Tarihi: 28.8.2024

Bir anda bastırdı göz gözü görmedi

İstanbul’da dün sabah etkili olan sağanak nedeniyle yolları ve işyerlerini su bastı. Eminönü esnafı, İBB’nin ilgisizliğinden şikâyet etti. Bugün yurdun kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış sürecek

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bir anda bastırdı göz gözü görmedi
Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'un çeşitli noktalarında dün sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Taksim Meydanı'nda aniden bastıran yağmura yakalananlar otobüs duraklarına sığındı. İstiklal Caddesi sağanak yağış nedeniyle göle döndü. Eminönü'nde bazı iş yerlerini su basarken, Mısır Çarşısı'nın girişi sular altında kaldı; esnaf zor anlar yaşadı.

'İBB İLGİLENMEDİ'
Bir işyeri sahibi "Bir anda bastırdı, göz gözü görmedi. Kendi imkanlarımızla suyu boşalttık. Belediyeye söyledik ama ilgilenen olmadı" dedi. Dün akşam saatlerinde İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur ve Antalya'nın bazı kesimlerinde yerel sağanaklar yaşandı. Bugün ise Türkiye'nin tüm kuzey kesimlerinde gökgürültülü sağnak yağış beklentisi var.
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Bir anda bastırdı göz gözü görmedi
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