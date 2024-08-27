Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'un çeşitli noktalarında dün sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Taksim Meydanı'nda aniden bastıran yağmura yakalananlar otobüs duraklarına sığındı. İstiklal Caddesi sağanak yağış nedeniyle göle döndü. Eminönü'nde bazı iş yerlerini su basarken, Mısır Çarşısı'nın girişi sular altında kaldı; esnaf zor anlar yaşadı.Bir işyeri sahibi "Bir anda bastırdı, göz gözü görmedi. Kendi imkanlarımızla suyu boşalttık. Belediyeye söyledik ama ilgilenen olmadı" dedi. Dün akşam saatlerinde İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur ve Antalya'nın bazı kesimlerinde yerel sağanaklar yaşandı. Bugün ise Türkiye'nin tüm kuzey kesimlerinde gökgürültülü sağnak yağış beklentisi var.