Bir bakışta ruhunuzu okuyorlar! İşte “duygusal sünger” empatların 4 özelliği

Çoğu insan empati kelimesinin karşılığını "kendini başkasının yerine koymak" olarak bilir ve empatlığı da bundan ibaret sanır. Ancak bir empat (empath) olmak, bunun fersah fersah ötesindedir.
Empatlar, çevrelerindeki insanların, hayvanların ve hatta mekanların enerjilerini, duygularını ve fiziksel semptomlarını adeta canlı bir anten gibi yakalayan ve bir sünger gibi kendi içine çeken aşırı hassas bireylerdir.
Sıradan bir insan karşısındakinin üzüntüsünü anlar, bir empat ise o üzüntüyü doğrudan kendi göğsünde hisseder.
Bilim dünyası bu durumu, empatların beyinlerindeki ayna nöronların (taklit ve hissetme hücreleri) ve merkezi sinir sistemlerinin normal insanlara göre çok daha açık, hassas ve geçirgen olmasıyla açıklar. Yani onlar için "ruh okumak" mistik bir güç değil, nörolojik bir filtrenin olmamasından kaynaklanan doğal bir durumdur.
Peki, hayatı bu kadar yüksek bir perdeden yaşamanın getirileri neler? İşte bir bakışta içinizi gören empatların hayatı hem cennete hem cehenneme çeviren özellikleri:
1. Aslında Ruh Okuma Değil, Aşırı Aktif "Ayna Nöronlar"
Bilimsel olarak empatların beynindeki ayna nöronlar sıradan bir insana göre çok daha hassas ve aktif çalışır. Karşınızdaki insanın yüzündeki mikro ifadeleri, ses tonundaki saniyelik değişimleri ve vücut dilini farkında olmadan tararlar. Siz "İyiyim" derken gözlerinizdeki o anlık dalgınlık, onların zihninde sizin gerçek duygunuzun haritasını çıkarır.
2. Maskelerin Arkasını Görürler
Eğer içiniz kan ağlarken etrafa sahte gülücükler saçıyorsanız, bir empatın yanında güvende değilsiniz demektir. Dışarıya gösterdiğiniz maske ile içinizde biriktirdiğiniz gerçek his arasındaki o frekans farkını anında yakalarlar. Bu sahtelik ve uyumsuzluk onları zihnen çok yorduğu için, yanlarında numara yapamayacağınız nadir insanlardandır.
3. Başkasının Acısını Kendi Bedenlerinde Hissederler
Onlar için empati kurmak sadece "seni anlıyorum" demek değildir. Yanlarında yoğun stres, öfke ya da hüzün yaşayan biri varsa, o duyguyu doğrudan kendi bedenlerinde hissetmeye başlarlar. Durup dururken başları ağrıyabilir, göğüsleri sıkışabilir ya da enerjileri tamamen tükenebilir.
4. Kalabalıklar Onlar İçin Birer Kabustur
Alışveriş merkezleri, metrolar, konserler veya büyük ofisler bir empat için adeta duygu bombardımanıdır. Aynı anda yüzlerce insanın kaygısını, yorgunluğunu ve kaosunu üzerlerine çektikleri için bir anda panik atak hissi yaşayabilirler. Bu yüzden sık sık tek başlarına kalıp "duygusal şarj" olmaya ihtiyaç duyarlar.
Sosyal bir etkinliğe giderken başkasına bağımlı olmayı sevmezler. Duygusal olarak tükendikleri an, kimseye açıklama yapmak zorunda kalmadan hemen kaçabilmek için kendi arabalarını kullanmayı tercih ederler.
Başkalarının yükünü taşımaktan kendi hayatınıza odaklanamadığınızı hissediyorsanız, aşağıdaki maddeleri gözden geçirin. Bu durumlardan en az 4 tanesi size tanıdık geliyorsa, yüksek ihtimalle siz de bir empatsınız:
Ortamdaki Havayı Sözsüz Hissedersiniz
Biri moralinin iyi olduğunu söylese bile, içten içe acı çektiğini ya da öfkeli olduğunu tek bir bakıştan hemen anlarsınız.
Kalabalıklar Enerjinizi Tüketir
AVM, konser veya yoğun iş ortamlarında birkaç saat geçirdikten sonra fiziksel bir hastalık gibi üstünüze çöken ani bir yorgunluk yaşarsınız.
Haberler ve Dramatik Olaylar Günlerce Aklınızdan Çıkmaz
Sosyal medyada ya da haberlerde gördüğünüz trajik bir olay, sanki sizin başınıza gelmiş gibi gün boyu enerjinizi düşürür ve göğsünüzde bir ağırlık bırakır.
İnsanlar Sebepsizce Size İçini Döker
Otobüste yanınıza oturan yabancı bir yolcu veya yeni tanıştığınız biri, birdenbire hayatının en gizli travmalarını size anlatmaya başlar.
Hayır Demek Sizin İçin Suçluluk Sebebidir
Kendi canınız istemese bile birini kırmamak veya üzmemek adına teklifleri kabul eder, sonra da kendinize kızarsınız.
Tartışma ve Kaos Baş Düşmanınız
Yüksek ses, kaos ve agresif enerji karşısında fiziksel olarak bloke olursunuz. Haklı bile olsanız kavgaya girmek yerine ortamdan uzaklaşmayı veya sessizliğe gömülmeyi seçersiniz.
Bedeniniz Başkalarının Ağrısına Tepki Verir
Yakınınızda biri çok stresli veya gergin olduğunda, hiçbir neden yokken midenizin kasıldığını veya omuzlarınızın gerildiğini fark edersiniz.
Gürültü ve Işık Size Hiç İyi Gelmez
Sadece duyguları değil, fiziksel uyaranları da sünger gibi çekersiniz. Yüksek sesli mekanlar, çakan ışıklar veya üst üste konuşulan kalabalıklar hızla baş ağrısı ve odaklanma sorunu yaratır.
Bu özellikler sizde de varsa ve "Evet, tıpkı benim gibi ama bundan nasıl kurtulacağım?" diyorsanız, şu 3 altın kuralı dikkate almalısınız:
• "Bu duygu kime ait?" testi:
Yoğun bir kaygı veya öfke hissettiğinizde kendinize bu soruyu sorun. Çünkü duygu büyük ihtimalle karşınızdakine ait.
• Zihinsel kalkan (Görünmez duvar) tekniği:
Kalabalığa girmeden önce etrafınızda sadece olumlu enerjiyi geçiren, negatifi bloklayan cam bir kalkan hayal edin.