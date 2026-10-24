Bir bakışta ruhunuzu okuyorlar! İşte “duygusal sünger” empatların 4 özelliği

Empat Nedir?

Çoğu insan empati kelimesinin karşılığını "kendini başkasının yerine koymak" olarak bilir ve empatlığı da bundan ibaret sanır. Ancak bir empat (empath) olmak, bunun fersah fersah ötesindedir.

Empatlar, çevrelerindeki insanların, hayvanların ve hatta mekanların enerjilerini, duygularını ve fiziksel semptomlarını adeta canlı bir anten gibi yakalayan ve bir sünger gibi kendi içine çeken aşırı hassas bireylerdir.