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Giriş Tarihi: 20.11.2023 16:41 Son Güncelleme: 20.11.2023 17:49

Bir başka tepeden İstanbul manzarası için yeni adres Osmangazi Millet Bahçesi

Ümraniye’de bulunan ve atıl durumda olan Dudullu Osmangazi Korosu Ümraniye Belediyesi tarafından yeniden inşa edilerek İstanbul’un en büyük millet bahçelerinden birine dönüştürüldü. 147 bin metre kare alana kurulan Osmangazi Millet Bahçesi’nin dumansız hava sahası olma özelliği bulunuyor. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, açılışı yaklaşan Millet Bahçesi hakkında basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulundu.

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Bir başka tepeden İstanbul manzarası için yeni adres Osmangazi Millet Bahçesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde yapımını gerçekleştirdiği Dudullu Osmangazi Korosu yıllar içinde atıl duruma düştü. Ümraniye Belediyesi çalışmaları sonrası atıl durumda olan koroyu 'Osmangazi Millet Bahçesi' olarak dönüşüme aldı. 147 bin metre kare alana inşa edilen ve İstanbul'un en büyük millet bahçelerinden biri olacak olan Osmangazi Millet Bahçesi dumansız hava sahası olma özelliği taşıyor.

Millet bahçesinde, doğalgaz ile çalışan ve tek seferde yüzlerce ailenin mangal yapmasına olanak sağlayan 5 adet barbekü alanı, bin 256 metrekare alana kurulan 300 kişilik kapasitesiyle yaklaşık 20 bin kitaba ev sahipliği yapan millet kütüphanesi, bisiklet ve yaya yolları, seyir terası, 750 metrekare 9 kademeli şelale ve özel peyzaj alanları ile birbirinden farklı üniteler bulunuyor. Açılışı yaklaşan Millet bahçesi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, basın mensuplarıyla birlikte golf aracına binerek millet bahçesini gezdi.

'İKİNCİ MİLLET BAHÇEMİZİ VATANDAŞLARIMIZIN HİZMETİNE AÇIYORUZ'

Basın mensuplarına millet bahçesi hakkında detaylı şekilde bilgi veren Başkan Yıldırım, "Millet Bahçesi fikrini yayan ve hayata geçiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Belediye olarak bizlerde kullanılabilir yeşil alan miktarını arttırmaya çalışıyoruz. Ümraniye Millet Bahçesi'ni açtığımızda sadece Ümraniyelilerden değil çevre ilçelerden de vatandaşlarımızın ciddi talep gösterdiğini gördük. Şimdi de 2'inci millet bahçemizi vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz. Resmi açılışını da inşallah Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapacağız" dedi.

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Bir başka tepeden İstanbul manzarası için yeni adres Osmangazi Millet Bahçesi
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