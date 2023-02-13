Antalya’da kadın cinayeti: Bir çocuk annesi Ayşegül, eski eşi tarafından öldürüldü

HASTANEYE KALDIRILDI

Kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı kadını en yakındaki Kepez Devlet Hastanesi aciline kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen vücudunun değişik yerlerinden 15 kez bıçaklanan Ayşegül Şimşek hayatını kaybetti.