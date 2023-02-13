Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da kadın cinayeti: Bir çocuk annesi Ayşegül, eski eşi tarafından öldürüldü
Giriş Tarihi: 13.2.2023 10:57 Son Güncelleme: 13.2.2023 11:15

Antalya'da kadın cinayeti: Bir çocuk annesi Ayşegül, eski eşi tarafından öldürüldü

Antalya’da yer hostesi Ayşegül Şimşek (28) boşandığı eski eşi Erkan Onur Eldemir (32) tarafından 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet zanlısının uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da kadın cinayeti: Bir çocuk annesi Ayşegül, eski eşi tarafından öldürüldü

Antalya'nın Kepez İlçesi Göksu Mahallesi Yeni Hal yanında meydana gelen olayda, havalimanındaki görevini tamamlayan bir çocuk annesi Ayşegül Şimşek servisten inip eve gideceği sırada boşandığı eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı kadını en yakındaki Kepez Devlet Hastanesi aciline kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen vücudunun değişik yerlerinden 15 kez bıçaklanan Ayşegül Şimşek hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Korkunç cinayeti öğrenen Ayşegül Şimşek'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şimşek'in ailesi ile birlikte yaşadığı ve 6 yaşında bir oğlu olduğu öğrenildi.

Cenaze işlemlerinin ardından Şimşek, Kurşunlu Mezarlığı'nda sevenleri ve yakınlarının gözyaşları içinde Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis cinayet zanlısı Eldemir'i gözaltına aldı.

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Antalya'da kadın cinayeti: Bir çocuk annesi Ayşegül, eski eşi tarafından öldürüldü
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