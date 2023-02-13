Antalya’da kadın cinayeti: Bir çocuk annesi Ayşegül, eski eşi tarafından öldürüldü

Antalya'nın Kepez İlçesi Göksu Mahallesi Yeni Hal yanında meydana gelen olayda, havalimanındaki görevini tamamlayan bir çocuk annesi Ayşegül Şimşek servisten inip eve gideceği sırada boşandığı eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı kadını en yakındaki Kepez Devlet Hastanesi aciline kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen vücudunun değişik yerlerinden 15 kez bıçaklanan Ayşegül Şimşek hayatını kaybetti.