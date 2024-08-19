Bir daireden 10 kamyon çöp çıktı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir çift, 25 yıl boyunca evlerinde çöp biriktirmiş. İlgili yetkililer, 4 gün boyunca yaptıkları çalışmalar ile evden 10 kamyon çöp çıkardı. Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka ilçesi Bahriye Üçok Mahallesi'nde yaşayan Aynur ve Nevzat D., çifti, 25 yıl boyunca ellerine ne geçerse evde biriktirmiş. Geçtiğimiz günlerde Nevzat D.'nin vefatının ardından ihbar üzerine adrese gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, dairenin içerisine girdiklerinde gördükleri çöplerden dolayı şaşkına döndü.Savcının da olay yerine gelerek yaptığı incelemelerin ardından merhumun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adeta adım atacak yerin olmadığı çöp ev için mahalle muhtarı da devreye girerek Aynur D.'yi çöplerin atılması konusunda ikna etti. Bunun üzerine yine muhtar tarafından ev dezenfekte ettirildi. Adrese gelen ekipler evin içerisinde çalışma başlattı. Evden 10 kamyon çöp çıktı. İHA