Bir dönem güzelliğin sırrı sanılıyordu! Tarihin en tehlikeli 8 güzellik modası

Günümüzde kozmetik ürünler ve güzellik uygulamaları çok daha farklı standartlara sahip olsa da geçmişte kusursuz görünme arzusu uğruna oldukça riskli yöntemler tercih ediliyordu. Zehirli maddelerden vücuda zarar veren uygulamalara kadar uzanan bu alışkanlıkların bazıları, ağır sağlık sorunlarına yol açtı. İşte geçmişte güzellik uğruna başvurulan en tehlikeli 8 yöntem...