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Giriş Tarihi: 12.11.2026 11:48

Bir dönem güzelliğin sırrı sanılıyordu! Tarihin en tehlikeli 8 güzellik modası

Güzellik anlayışı çağlar boyunca farklı şekillere büründü. Geçmişte beyaz bir tene sahip olmak, ince bir bele kavuşmak ya da iri gözlerle dikkat çekmek güzelliğin vazgeçilmez unsurları arasında görülüyordu. Ancak ideal görünüme ulaşmak için başvurulan bazı yöntemler, zamanla ciddi sağlık sorunlarına ve geri dönüşü olmayan hasarlara neden oldu.

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DUYGU AKSOY DUYGU AKSOY Yaşam
Bir dönem güzelliğin sırrı sanılıyordu! Tarihin en tehlikeli 8 güzellik modası
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Günümüzde kozmetik ürünler ve güzellik uygulamaları çok daha farklı standartlara sahip olsa da geçmişte kusursuz görünme arzusu uğruna oldukça riskli yöntemler tercih ediliyordu. Zehirli maddelerden vücuda zarar veren uygulamalara kadar uzanan bu alışkanlıkların bazıları, ağır sağlık sorunlarına yol açtı. İşte geçmişte güzellik uğruna başvurulan en tehlikeli 8 yöntem...

Bir dönem güzelliğin sırrı sanılıyordu! Tarihin en tehlikeli 8 güzellik modası

1. PORSELEN TEN İÇİN KURŞUN BAZLI MAKYAJ

Avrupa'da açık ten, soyluluğun göstergesi kabul ediliyordu. Bu nedenle birçok kişi kurşun içerikli yüz boyaları kullandı.

Bir dönem güzelliğin sırrı sanılıyordu! Tarihin en tehlikeli 8 güzellik modası

Cilde kusursuz ve solgun bir görünüm veren bu ürünler zamanla saç dökülmesine, cilt hasarına, sinir sistemi problemlerine ve kronik zehirlenmeye neden oluyordu.

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Bir dönem güzelliğin sırrı sanılıyordu! Tarihin en tehlikeli 8 güzellik modası

2. CİLT GÜZELLİĞİ İÇİN ARSENİK HAPLARI

19. yüzyılda bazı kozmetik ürünleri doğrudan tüketiliyordu. "Arsenik güzellik tabletleri" cildi parlattığı iddiasıyla satıldı.

Bir dönem güzelliğin sırrı sanılıyordu! Tarihin en tehlikeli 8 güzellik modası

Ancak arsenik zehirlenmesi; kusma, ishal ve organ hasarı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyordu.

Bir dönem güzelliğin sırrı sanılıyordu! Tarihin en tehlikeli 8 güzellik modası

3. BÜYÜK GÖZLER İÇİN DAMLA

Rönesans döneminde daha dikkat çekici görünmek isteyen kadınlar, göz bebeklerini büyütmek için ölümcül güzelavrat otu özlü damlalar kullanıyordu.

Bir dönem güzelliğin sırrı sanılıyordu! Tarihin en tehlikeli 8 güzellik modası

Bu uygulama bulanık görmeye, kalıcı görme kaybına ve hatta körlüğe neden olabiliyordu.

Bir dönem güzelliğin sırrı sanılıyordu! Tarihin en tehlikeli 8 güzellik modası

4. RADYOAKTİF YÜZ KREMLERİ

20. yüzyılın başlarında radyasyonun "gençleştirici" olduğuna inanılıyordu. Bu nedenle radyum ve toryum içeren kozmetik ürünler piyasaya sürüldü.

Bir dönem güzelliğin sırrı sanılıyordu! Tarihin en tehlikeli 8 güzellik modası

Dönemin popüler markalarıdan bazı ürünler, uzun vadede ciddi radyasyon maruziyetine yol açıyordu.

Bir dönem güzelliğin sırrı sanılıyordu! Tarihin en tehlikeli 8 güzellik modası

5. CİLT AÇICI ÜRÜNLERDE CIVA KULLANIMI

Geçmişte bazı cilt beyazlatıcı ürünlerde cıva bileşikleri kullanıldı.

Bir dönem güzelliğin sırrı sanılıyordu! Tarihin en tehlikeli 8 güzellik modası

Parlak bir görünüm vaat eden bu ürünler; böbrek hasarı, deri döküntüleri, titreme ve ruh hali değişiklikleri gibi ağır yan etkilere neden olabiliyordu.

Bir dönem güzelliğin sırrı sanılıyordu! Tarihin en tehlikeli 8 güzellik modası

6. AŞIRI SIKI KORSELER

Viktorya döneminin ince bel modası, kadınları son derece sıkı korseler kullanmaya yöneltti. Bu korseler nefes almayı zorlaştırıyor, iç organlara baskı yapıyor ve uzun vadede kaburga yapısının bile değişmesine yol açabiliyordu.

Bir dönem güzelliğin sırrı sanılıyordu! Tarihin en tehlikeli 8 güzellik modası

7. AYAK BAĞLAMA GELENEĞİ

Yüzyıllar boyunca Çin'de uygulanan ayak bağlama geleneği, küçük ayakların statü avantajı sağladığı inancına dayanıyordu.

Bir dönem güzelliğin sırrı sanılıyordu! Tarihin en tehlikeli 8 güzellik modası

Küçük yaşta başlayan bu işlem kemik kırıklarına, kronik ağrıya ve hareket kısıtlılığına neden oluyordu.

Bir dönem güzelliğin sırrı sanılıyordu! Tarihin en tehlikeli 8 güzellik modası

8. ALEVLERİN ORTASINDA ETEKLER

Viktorya döneminin kabarık elbiselerini oluşturan krinolin iskeletleri, mum ve şömine kullanılan ortamlarda büyük risk yaratıyordu. Geniş eteklerin kolayca alev alması nedeniyle ciddi kazalar ve ölümler yaşandı.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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Bir dönem güzelliğin sırrı sanılıyordu! Tarihin en tehlikeli 8 güzellik modası
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