Bir dönem güzelliğin sırrı sanılıyordu! Tarihin en tehlikeli 8 güzellik modası

Günümüzde kozmetik ürünler ve güzellik uygulamaları çok daha farklı standartlara sahip olsa da geçmişte kusursuz görünme arzusu uğruna oldukça riskli yöntemler tercih ediliyordu. Zehirli maddelerden vücuda zarar veren uygulamalara kadar uzanan bu alışkanlıkların bazıları, ağır sağlık sorunlarına yol açtı. İşte geçmişte güzellik uğruna başvurulan en tehlikeli 8 yöntem...
1. PORSELEN TEN İÇİN KURŞUN BAZLI MAKYAJ
Avrupa'da açık ten, soyluluğun göstergesi kabul ediliyordu. Bu nedenle birçok kişi kurşun içerikli yüz boyaları kullandı.
2. CİLT GÜZELLİĞİ İÇİN ARSENİK HAPLARI
19. yüzyılda bazı kozmetik ürünleri doğrudan tüketiliyordu. "Arsenik güzellik tabletleri" cildi parlattığı iddiasıyla satıldı.
Ancak arsenik zehirlenmesi; kusma, ishal ve organ hasarı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyordu.
3. BÜYÜK GÖZLER İÇİN DAMLA
Rönesans döneminde daha dikkat çekici görünmek isteyen kadınlar, göz bebeklerini büyütmek için ölümcül güzelavrat otu özlü damlalar kullanıyordu.
Bu uygulama bulanık görmeye, kalıcı görme kaybına ve hatta körlüğe neden olabiliyordu.
4. RADYOAKTİF YÜZ KREMLERİ
20. yüzyılın başlarında radyasyonun "gençleştirici" olduğuna inanılıyordu. Bu nedenle radyum ve toryum içeren kozmetik ürünler piyasaya sürüldü.
Dönemin popüler markalarıdan bazı ürünler, uzun vadede ciddi radyasyon maruziyetine yol açıyordu.
5. CİLT AÇICI ÜRÜNLERDE CIVA KULLANIMI
Geçmişte bazı cilt beyazlatıcı ürünlerde cıva bileşikleri kullanıldı.
Parlak bir görünüm vaat eden bu ürünler; böbrek hasarı, deri döküntüleri, titreme ve ruh hali değişiklikleri gibi ağır yan etkilere neden olabiliyordu.
6. AŞIRI SIKI KORSELER
Viktorya döneminin ince bel modası, kadınları son derece sıkı korseler kullanmaya yöneltti. Bu korseler nefes almayı zorlaştırıyor, iç organlara baskı yapıyor ve uzun vadede kaburga yapısının bile değişmesine yol açabiliyordu.
7. AYAK BAĞLAMA GELENEĞİ
Yüzyıllar boyunca Çin'de uygulanan ayak bağlama geleneği, küçük ayakların statü avantajı sağladığı inancına dayanıyordu.
Küçük yaşta başlayan bu işlem kemik kırıklarına, kronik ağrıya ve hareket kısıtlılığına neden oluyordu.
8. ALEVLERİN ORTASINDA ETEKLER
Viktorya döneminin kabarık elbiselerini oluşturan krinolin iskeletleri, mum ve şömine kullanılan ortamlarda büyük risk yaratıyordu. Geniş eteklerin kolayca alev alması nedeniyle ciddi kazalar ve ölümler yaşandı.