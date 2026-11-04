Bir dönemin gözdesiydi, artık tarih oluyor! Evlerde avize modası değişti

Ev dekorasyonunda değişen trendler, aydınlatma tercihlerine de yansıyor. Bir dönem salonların vazgeçilmezi olan gösterişli ve büyük avizelerin yanında artık daha sade, farklı noktalara yayılan ışık kaynakları öne çıkıyor. Lambaderler, duvar aplikleri ve gizli LED aydınlatmalarla desteklenen yeni anlayış, evlere hem daha sıcak hem de daha modern bir görünüm kazandırıyor.