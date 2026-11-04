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Giriş Tarihi: 04.11.2026 16:49

Bir dönemin gözdesiydi artık tarih oluyor! Evlerde avize modası değişti

Bir zamanlar salonun en önemli parçasıydı, hatta ev dekorasyonu denildiğinde ilk akla gelenlerden biriydi. Ancak aydınlatma dünyasında dengeler değişiyor. Artık ev sahipleri yalnızca tavana bakmıyor; odanın her köşesini farklı bir ışıkla tamamlayan tasarımlara yöneliyor.

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Bir dönemin gözdesiydi, artık tarih oluyor! Evlerde avize modası değişti
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Salonlarda yıllardır alışılan görüntü değişiyor. Tavandan sarkan tek bir avizeyle yetinilen dönem yerini farklı noktalara yayılan ışık kaynaklarına bırakıyor. Lambaderlerden duvar apliklerine uzanan bu yeni yaklaşım, ev dekorasyonunda dikkat çeken bir dönüşüm başlatıyor.

Bir dönemin gözdesiydi, artık tarih oluyor! Evlerde avize modası değişti

1. Tek avize yerine katmanlı aydınlatma

Yeni dekorasyon anlayışında odanın tamamını tek bir avizeyle aydınlatmak yerine farklı noktalarda ışık kaynakları kullanılıyor. Tavan aydınlatması; lambader, masa lambası ve duvar aplikleriyle destekleniyor. Böylece hem daha dengeli hem de ihtiyaca göre değiştirilebilen bir ışık düzeni oluşturuluyor.

Bir dönemin gözdesiydi, artık tarih oluyor! Evlerde avize modası değişti

2. Heykelsi ve dikkat çekici avizeler

Avizeler yalnızca aydınlatma aracı olarak değil, dekorasyonun önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Asimetrik formlar, organik çizgiler, büyük cam küreler ve heykelsi tasarımlar 2026'nın öne çıkan seçenekleri arasında. Sade döşenmiş bir odada dikkat çekici bir aydınlatma ürünü, mekânın odak noktası haline gelebiliyor.

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Bir dönemin gözdesiydi, artık tarih oluyor! Evlerde avize modası değişti

3. Cam ve doğal malzemeler öne çıkıyor

Şeffaf veya buzlu cam, seramik, ahşap ve doğal taş görünümlü detaylar aydınlatma tasarımlarında dikkat çekiyor. Özellikle opal cam ve kumaş başlıklı lambalar, ışığı daha yumuşak dağıtarak yaşam alanlarında sakin bir atmosfer oluşturuyor.

Bir dönemin gözdesiydi, artık tarih oluyor! Evlerde avize modası değişti

4. Gizli LED aydınlatmalarla farklı bir atmosfer

Tavan kenarlarında, duvar nişlerinde, rafların altında ve mobilya çevresinde kullanılan gizli LED sistemleri de dekorasyonda öne çıkıyor. Doğrudan göze gelen sert ışık yerine dolaylı aydınlatma tercih edilmesi, odanın daha sıcak ve ferah görünmesine yardımcı oluyor.

Bir dönemin gözdesiydi, artık tarih oluyor! Evlerde avize modası değişti

5. Lambader ve masa lambaları yeniden önem kazanıyor

Salonlarda yalnızca tavandan gelen ışığa bağlı kalınmıyor. Koltukların yanına yerleştirilen lambaderler, konsol üzerindeki dekoratif masa lambaları ve okuma köşelerindeki yönlendirilebilir aydınlatmalar daha fazla kullanılıyor. Şarj edilebilir taşınabilir lambalar da kablo gerektirmeyen alternatifler arasında yer alıyor.

Bir dönemin gözdesiydi, artık tarih oluyor! Evlerde avize modası değişti

Ev dekorasyonunda değişen trendler, aydınlatma tercihlerine de yansıyor. Bir dönem salonların vazgeçilmezi olan gösterişli ve büyük avizelerin yanında artık daha sade, farklı noktalara yayılan ışık kaynakları öne çıkıyor. Lambaderler, duvar aplikleri ve gizli LED aydınlatmalarla desteklenen yeni anlayış, evlere hem daha sıcak hem de daha modern bir görünüm kazandırıyor.

Bir dönemin gözdesiydi, artık tarih oluyor! Evlerde avize modası değişti

Özellikle yaşam alanlarında tek bir avizeyle bütün odayı aydınlatmak yerine farklı ışık katmanları oluşturmak tercih ediliyor.

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Bir dönemin gözdesiydi artık tarih oluyor! Evlerde avize modası değişti
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