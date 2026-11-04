Bir dönemin gözdesiydi, artık tarih oluyor! Evlerde avize modası değişti

Yeni dekorasyon anlayışında odanın tamamını tek bir avizeyle aydınlatmak yerine farklı noktalarda ışık kaynakları kullanılıyor. Tavan aydınlatması; lambader, masa lambası ve duvar aplikleriyle destekleniyor. Böylece hem daha dengeli hem de ihtiyaca göre değiştirilebilen bir ışık düzeni oluşturuluyor.
Avizeler yalnızca aydınlatma aracı olarak değil, dekorasyonun önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Asimetrik formlar, organik çizgiler, büyük cam küreler ve heykelsi tasarımlar 2026'nın öne çıkan seçenekleri arasında. Sade döşenmiş bir odada dikkat çekici bir aydınlatma ürünü, mekânın odak noktası haline gelebiliyor.
Şeffaf veya buzlu cam, seramik, ahşap ve doğal taş görünümlü detaylar aydınlatma tasarımlarında dikkat çekiyor. Özellikle opal cam ve kumaş başlıklı lambalar, ışığı daha yumuşak dağıtarak yaşam alanlarında sakin bir atmosfer oluşturuyor.
Tavan kenarlarında, duvar nişlerinde, rafların altında ve mobilya çevresinde kullanılan gizli LED sistemleri de dekorasyonda öne çıkıyor. Doğrudan göze gelen sert ışık yerine dolaylı aydınlatma tercih edilmesi, odanın daha sıcak ve ferah görünmesine yardımcı oluyor.
Salonlarda yalnızca tavandan gelen ışığa bağlı kalınmıyor. Koltukların yanına yerleştirilen lambaderler, konsol üzerindeki dekoratif masa lambaları ve okuma köşelerindeki yönlendirilebilir aydınlatmalar daha fazla kullanılıyor. Şarj edilebilir taşınabilir lambalar da kablo gerektirmeyen alternatifler arasında yer alıyor.
Ev dekorasyonunda değişen trendler, aydınlatma tercihlerine de yansıyor. Bir dönem salonların vazgeçilmezi olan gösterişli ve büyük avizelerin yanında artık daha sade, farklı noktalara yayılan ışık kaynakları öne çıkıyor. Lambaderler, duvar aplikleri ve gizli LED aydınlatmalarla desteklenen yeni anlayış, evlere hem daha sıcak hem de daha modern bir görünüm kazandırıyor.