Bir evladın en acı günü! Tekne faciasında hayatını kaybeden doktor gözyaşlarıyla toprağa verildi

Ayvalık açıklarında geçtiğimiz gün gece meydana gelen tekne faciasında hayatını kaybeden doktor Şahin Bingüllü'nün (60) cenazesi, denizden çıkarılmasının ardından Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
İşlemlerin tamamlanmasının ardından Bingüllü'nün naaşı, altı yıldır görev yaptığı Burhaniye Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından cenaze, memleketi Adana'ya gönderildi.
SON ANINDA BİLE CAN KURTARMIŞ
Namaz sırasında doktorun kendisi gibi hekim olan oğlu Oğuzhan Bingüllü'nün de ayakta güçlükle durduğu görüldü. Öte yandan, Bingüllü'nün tekne su almaya başlayınca önce çocuklara can yeleği giydirdiği, ardından kendi can yeleğini takarak denize indiği ancak dalgalarla birlikte yükselen suda hayatını kaybettiği öğrenildi.