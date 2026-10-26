Bir evladın en acı günü! Tekne faciasında hayatını kaybeden doktor gözyaşlarıyla toprağa verildi

SON ANINDA BİLE CAN KURTARMIŞ



Namaz sırasında doktorun kendisi gibi hekim olan oğlu Oğuzhan Bingüllü'nün de ayakta güçlükle durduğu görüldü. Öte yandan, Bingüllü'nün tekne su almaya başlayınca önce çocuklara can yeleği giydirdiği, ardından kendi can yeleğini takarak denize indiği ancak dalgalarla birlikte yükselen suda hayatını kaybettiği öğrenildi.

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