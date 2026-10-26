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Giriş Tarihi: 26.10.2026 16:28

Bir evladın en acı günü! Tekne faciasında hayatını kaybeden doktor gözyaşlarıyla toprağa verildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında meydana gelen tekne kazası yürekleri burktu. hayatını kaybeden doktor Şahin Bingüllü'nün (60) cenazesi Adana'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. İşte detaylar...

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İHA Yaşam
Bir evladın en acı günü! Tekne faciasında hayatını kaybeden doktor gözyaşlarıyla toprağa verildi
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Ayvalık açıklarında geçtiğimiz gün gece meydana gelen tekne faciasında hayatını kaybeden doktor Şahin Bingüllü'nün (60) cenazesi, denizden çıkarılmasının ardından Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Bingüllü'nün naaşı, altı yıldır görev yaptığı Burhaniye Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından cenaze, memleketi Adana'ya gönderildi.

DOKTOR GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

İkindi namazına müteakip Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından doktor Şahin Bingüllü'nün cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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SON ANINDA BİLE CAN KURTARMIŞ

Namaz sırasında doktorun kendisi gibi hekim olan oğlu Oğuzhan Bingüllü'nün de ayakta güçlükle durduğu görüldü. Öte yandan, Bingüllü'nün tekne su almaya başlayınca önce çocuklara can yeleği giydirdiği, ardından kendi can yeleğini takarak denize indiği ancak dalgalarla birlikte yükselen suda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA #BALIKESİR

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Bir evladın en acı günü! Tekne faciasında hayatını kaybeden doktor gözyaşlarıyla toprağa verildi
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