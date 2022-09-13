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Giriş Tarihi: 13.9.2022 09:48 Son Güncelleme: 13.9.2022 10:08

Diyarbakır'da bir haftada 132 operasyon: 158 gözaltı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarla uyuşturucuyla geçit verilmiyor. Kentte gerçekleştirilen 132 operasyonda, 158 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da bir haftada 132 operasyon: 158 gözaltı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 5 Eylül-11 Eylül tarihleri arasında 132 farklı operasyon yaptı. Özel eğitimli narkotik köpeklerinin da katıldığı ve özel harekât timlerinin destek verdiği operasyonlarda, 158 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 158 kişiden 11'i tutuklanarak cezaevine konuldu. 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda, 6 kilo 451 gram metamfetamin, 56 kilo 303 gram esrar, 1 kilo 525 gram skunk, 2,57 gram kokain, 2,33 gram eroin, 140 kök hint keneviri, 24 sentetik ecza maddesi ve 56 ecstasy ele geçirildi.

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Diyarbakır'da bir haftada 132 operasyon: 158 gözaltı
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