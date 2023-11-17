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Giriş Tarihi: 18.11.2023

Bir haftada 3 istinat duvarı çöktü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde istinat duvarları birbiri ardına çöktü, uzmanlardan uyarı geldi: İstinat duvarlarını projelendirirken zemin özellikleri dikkate alınmalı. Olumsuzluklara karşı eski istinat duvarlarını gözden geçirmek şart

Bir haftada 3 istinat duvarı çöktü
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Buğday Sokak'ta 11 Kasım'da 6 katlı binanın bitişiğindeki istinat duvarı inşaat temel kazısı ve sağanak nedeniyle çöktü. Binada bulunan 14 daire tedbir amacıyla boşaltıldı. 2'nci olay, 12 Kasım'da Bekirdere Mahallesi Sabır Sokak'ta meydana geldi. Hafif ticari aracın çökme sonucu inşaatın temeline yuvarlandığı olayda, 3 binanın boşaltılmasına karar verildi. Son olay ise 14 Kasım'da Bekirdere Mahallesi'nde yaşandı. Sağanağın da etkisiyle inşaat alanında bulunan toprak kaydı ve istinat duvarı çöktü. Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hakan Erdoğan, yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu. Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan, "İstinat duvarları aslında dayanma yapıları kategorisinde değerlendirdiğimiz yapılardır. Bunlar özellikle eğimli arazilerde toprağı desteklemek amacıyla uygulanan yapısal elemanlardır. Bu yapıların tasarım aşamasında da belli süreçlerin takip edilmesi gerekmekte. Özellikle bu yapıların projelendirilmesinde zemin özellikleri dikkate alınmalı. Zemin taşıma gücünün doğru şekilde belirlenmesi çok büyük önem arz etmekte. Tasarım yapılırken veya tasarım aşamasına geçişte zemin özellikleri belirlendikten sonra 'üst yapı' dediğimiz veya 'istinat duvarı' yapısı dediğimiz yapının projelendirmesinde etkileyecek yüklerin belirlenmesi çok önemli. Burada yük olarak karşımıza çıkan en önemli yük istinat duvarının arkasındaki zayıf veya yumuşak zemin diye tabir ettiğimiz zeminin yapıya etki ettiği yükler göz önünde bulunduruluyor. İlave olarak herhangi bir üzerinden geçecek, sürşarj diye tabir ettiğimiz, yol gibi bir yük varsa istinat duvarının üzerinde veya herhangi bir başka bir yükleme durumu varsa bunlar da dikkate alınmalı ve bütün bunlar göz önünde bulundurularak bir projelendirme gerçekleştirmeli. Projeye uygun olmayan bir imalat, detaylandırma yine hiç karşılaşmak istemediğimiz görüntülere sahne olabilmekte. Yapabileceğimiz şey periyodik kontrollerle, gözle muayenelerle bu tarz eski istinat duvarlarının mevcut durumlarını gözlem altında tutup olası olumsuz durumların önüne geçme yoluna gidebiliriz" diye konuştu. DHA

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Bir haftada 3 istinat duvarı çöktü
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