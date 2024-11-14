Bir hayalin peşinde İtalya’da gurur: Kerem Beşer Ocak ayını iple çekiyor

Futbol serüvenini SABAH ile paylaşan Kerem Beşer, "Çocukluktan beri en büyük hayalim futbolcu olmak ve yurtdışında oynamaktı. 5 yaşında futbola başladığım zamandan itibaren, bu hayalimi gerçekleştirmek için hep çalıştım. Ailem başlarda futbola çok sıcak bakmıyordu ve okuyup eğitim görmem gerektiğini söylüyordu. Ben de onlara dedim ki 'Okulu ve futbolu aynı anda götürebilirim'' dediğim gibi de yaptım." İfadelerini kullandı.

10 Ocak 2007 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Kerem Beşer, 2012 yılında (5 yaşında) Galatasaray Futbol okulunda futbol oynamaya başladı. Haziran 2016 yılında (9 yaşında) İspanya'nın Valencia takımının İstanbul'daki futbol seçmelerine katılarak (yaklaşık 300 kişi arasından) birinci seçildi. Valencia Futbol kulübünün teknik direktörünün oğlu Javier PILES, İstanbul'a gelerek ailesiyle görüştü. Yaşı küçük olduğu için ailesi Kerem'i İspanya'ya gönderemedi. Eylül 2017 tarihinde Fenerbahçe seçmelerine katıldığında alt yapı sorumlusu Müjdat Yetkiner," ben böyle yetenek ve tekniği olan bir oyuncu şimdiye kadar görmedim" diyerek ilk antrenmanda kendisini seçti. Kerem, 10 yaşında Fenerbahçe Kulübünde futbol oynamaya başladı.

Aynı zamanda Brezilyalı futbolcu "Neymar da Silva Santos Júnior" hayranı olan Kerem Beşer, 6 yaşında kaleme aldığı ilk hikaye kitabının ismine de "Konuşan Kedi Neymar" adını vererek yazılarında da hayranlığına yer verdi.

Okul ile futbol başarısını birlikte sürdüren Beşer, "Fenerbahçe'de oynarken hem de LGS sınavına çalıştım ve Galileo Galilei İtalyan Lisesi'ni kazandım. Hem okuyup hem antremanlara gittiğim için çok koşuşturmalı ve yorucu bir hayatım vardı. Sabah 7.00 de okuluma gidiyordum, okuldan sonra antremana Kadıköy Dereağzı tesislerine, akşam 20.30-21.00'da evime dönüyordum. Bu 2 yıl boyunca devam etti. Bu arada İtalyanca öğrendim ve İngilizcemi geliştirdim. Böylece önüme İtalya'ya gidip futbol oynama ve eğitimime devam etme fırsatı çıktı. İtalya'da AC Perugia takımının seçmelerine katıldım ve 400 kişi arasından seçildim. Bu beni çok mutlu etti ve hırslandırdı." dedi.

Temmuz 2019'da 12 ve 13 yaşlarında İngiltere'ye Chelsea Futbol Akademisi'ne seçilerek iki haftalık futbol antrenmanlarına katılan genç oyuncu, aynı dönemde Oxford'da bir ay İngilizce dil okuluna devam etti. 6 yıl Fenerbahçe'de (2017-2023) pozisyon olarak sağ ve sol açıkta lisanslı oynadı. 2022 sezonunda Fenerbahçe takımı olarak Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Ligi U15 Elit Lig Türkiye Şampiyonu oldu. Fenerbahçe Futbol Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'tan Türkiye Şampiyonu oldukları için takım olarak tebrik ve prim aldılar. Fenerbahçe TV'de canlı yayına konuk oldu ve Kerem takımı adına konuşma yapma fırsatı yakaladı.

Yurt dışında futbolun farkı yönlerine de değinen Beşer, "Yurt dışında futbolun ülkemizden ne kadar farklı ve zorlayıcı olduğunu öğrendim. Özellikle İtalya gibi defans oyuncularıyla ünlü sert futbol oynanan bir ülkede, hep çok çalıştım ve kendimi eksik olduğum yönlerde geliştirdim. Geçen sezon İtalya'daki kurallara göre Avrupa vatandaşı olmadığım ve 18 yaşından küçük olduğum için Perugia da sadece antremanlara katıldım ve hazırlık maçlarında oynayabildim. Bu sezon Ocak ayında 18 yaşında olacağım için lisansım çıkabilecek ve profesyonel sözleşme teklifi sunan Atletico BMG takımının hem A takımı, hem U19 maçlarında profesyonel olarak oynayabileceğim." ifadelerini kullandı.

İtalya'da iki yıl oturma izni bulunan genç oyuncu lise eğitimine iki yıldır (10. ve 11.Sınıf) İtalya' da Convitto Nazionale Principe di Napoli- Fen Lisesinde devam ediyor.

Beşer, Nisan 2024'te İtalya Roma'da, Roma 18 Yaş altı Futbol Takımı Teknik direktörü Tuğberk Tanrıvermiş ile görüşme yaptı. Tuğberk Tanrıvermiş Kerem için 'Futbol anlamında çok yetenekli olduğunu ve gelişmiş olduğunu, piştiğini ve hazır olduğunu' söyledi. Türkiye'ye dönerek bir takımda oynaması gerektiğini tavsiye ederek Türkiye'deki takımlarla görüşmelerde kendisine gereken desteği vereceğini belirtti.

Temmuz 2024'te Türkiye'ye dönerek Samet Aybaba'nın daveti üzerine Beşiktaş'ın seçmelerine katıldı. Beşiktaş'ın Scout şefi Haluk Çakar seçmeler sonucunda Kerem'i çok beğendiğini, çok yetenekli olduğunu ve Beşiktaş'ın Kerem'i izlemeye alarak seneye U19 takımına alacağını söyleyerek, Kerem'in kendini hem fiziksel olarak biraz daha geliştirmesini hem de okuluna devam ederek lise tahsilini İtalya'da bitirmesini tavsiye etti.

Eylül 2024'te tekrar İtalya'ya dönerek futbol çalışmalarına devam etti. Ekim 2024 tarihinde Perugia şehrinde bulunan Atletico BMG takımı genç oyuncuya profesyonel imza teklifi yaptı. Beşer, Kasım 2024'ten itibaren Atletico BMG takımında profesyonel olarak futbol oynayacaktır.

Genç futbolculara tavsiyelerde de bulunan Beşer," Ben burayı hayallerimin başlangıcı olarak görüyorum. Daha iyi yerlere gelmek için her zaman çalışmaya devam edeceğim. Diğer genç futbolculara tavsiyem yedek veya kadro dışı kaldıklarında futbola küsmeyip daha çok çalışmaları, çünkü önemli olan önünüze başka fırsatlar çıktığı zaman onları değerlendirebilmek." İfadelerini kullandı.