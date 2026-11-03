Milli güreşçi ve eşi hayatını kaybetti!

BAŞKAN DERE'DEN TAZİYE MESAJI

Kazanın ardından Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Başkan Dere mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bugün sabah saatlerinde Boğazkale yolunda meydana gelen trafik kazasında; Belediyemizde Gıda Mühendisi olarak görev yapan genç kardeşimiz Firdevs Ünal ve eşi Burak Ünal vefat etmiştir. Acımız çok büyük. Rabb'im mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Başımız sağ olsun." İfadelerini kullandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör