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Giriş Tarihi: 03.11.2026 15:36 Son Güncelleme: 03.11.2026 16:40

Milli güreşçi ve eşi hayatını kaybetti!

Çorum’un Boğazkale ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 30 yaşındaki eski milli güreşçi Burak Ünal ile 26 yaşındaki eşi Firdevs Ünal hayatını kaybetti. Kazanın ardından TIR sürücüsü gözaltına alındı.

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Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ Yaşam
Milli güreşçi ve eşi hayatını kaybetti!
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Kaza, Sungurlu-Boğazkale kara yolu Evci köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Eski milli güreşçi Burak Ünal (30) yönetimindeki otomobil, M.Ö. idaresindeki TIR'la çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

FECİ KAZA HAYATTAN KOPARDI

Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobilde sıkışan Burak Ünal ile eşi Firdevs Ünal'ın (26) hayatını kaybettiği belirlendi. Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan çiftin cenazeleri, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burak Ünal'ın Boğazkale Devlet Hastanesinde, eşi Firdevs Ünal'ın ise Sungurlu Belediyesinde görev yaptığı öğrenildi.

Kazanın ardından tır sürücüsü M.Ö., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

BAŞKAN DERE'DEN TAZİYE MESAJI

Kazanın ardından Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Başkan Dere mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bugün sabah saatlerinde Boğazkale yolunda meydana gelen trafik kazasında; Belediyemizde Gıda Mühendisi olarak görev yapan genç kardeşimiz Firdevs Ünal ve eşi Burak Ünal vefat etmiştir. Acımız çok büyük. Rabb'im mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Başımız sağ olsun." İfadelerini kullandı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ÇORUM

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Milli güreşçi ve eşi hayatını kaybetti!
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