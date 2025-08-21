“Bir karış boyunla ne davalar açıyorsun” sözü davalık oldu! Mahkeme hakaretten ceza verdi... Yargıtay kararı bozdu...

Karara konu olay, Ankara'da yaşandı. Ahmet M. avukat olan mağdura avukatlık bürosunda "bir karış boyunla ne davalar açıyorsun" dedi. Avukatın şikayeti üzerine başlayan yargılamada yerel mahkeme Ahmet M.'ye hakaret suçundan ceza verilmesini kararlaştırdı. Bunun üzerine sanık dava dosyasını Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay, hakaret suçunun oluşabilmesi için sözlerin muhatabının onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek somut bir fiil ya da sövme anlamı taşıması gerektiğini vurguladı.

"O SÖZ KABA VE RAHATSIZ EDİCİ"

Dairenin kararında, somut olayda kullanılan "Bir karış boyunla ne davalar açıyorsun" ifadesinin kaba ve rahatsız edici olmakla birlikte, kişinin onur ve şerefini rencide edici boyutta olmadığına işaret edilerek, suç unsurlarının oluşmadığı belirtildi. Bu gerekçelerle Yargıtay, mahkemenin mahkumiyet kararını hukuka aykırı bularak oy birliğiyle bozdu ve dosyayı yeniden değerlendirilmek üzere mahkemeye gönderdi.