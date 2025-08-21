Haberler Yaşam Haberleri “Bir karış boyunla ne davalar açıyorsun” sözü davalık oldu! Mahkeme hakaretten ceza verdi... Yargıtay kararı bozdu...
Giriş Tarihi: 21.8.2025 11:42 Son Güncelleme: 21.8.2025 11:45

Ankara’da avukatlık bürosuna giden Ahmet M. avukata “bir karış boyunla ne davalar açıyorsun” dedi. Kendisine hakaret edildiğini belirtilen avukat mahkemenin yolunu tuttu. Hakaret suçundan ceza alan sanık kararı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, aleni bir yerde sarfedilen ve kaba ifade olarak nitelendirilen sözleri hakaret suçunu oluşturmadığına hükmederek, yerel mahkemenin sanık hakkındaki mahkumiyet kararını bozdu.

Karara konu olay, Ankara'da yaşandı. Ahmet M. avukat olan mağdura avukatlık bürosunda "bir karış boyunla ne davalar açıyorsun" dedi. Avukatın şikayeti üzerine başlayan yargılamada yerel mahkeme Ahmet M.'ye hakaret suçundan ceza verilmesini kararlaştırdı. Bunun üzerine sanık dava dosyasını Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay, hakaret suçunun oluşabilmesi için sözlerin muhatabının onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek somut bir fiil ya da sövme anlamı taşıması gerektiğini vurguladı.

"O SÖZ KABA VE RAHATSIZ EDİCİ"

Dairenin kararında, somut olayda kullanılan "Bir karış boyunla ne davalar açıyorsun" ifadesinin kaba ve rahatsız edici olmakla birlikte, kişinin onur ve şerefini rencide edici boyutta olmadığına işaret edilerek, suç unsurlarının oluşmadığı belirtildi. Bu gerekçelerle Yargıtay, mahkemenin mahkumiyet kararını hukuka aykırı bularak oy birliğiyle bozdu ve dosyayı yeniden değerlendirilmek üzere mahkemeye gönderdi.

