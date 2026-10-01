Haberler Yaşam Haberleri Bir keçi sürüsünün izinden Paris sokaklarına: Kahve aslında nasıl keşfedildi?
Giriş Tarihi: 1.10.2026 14:01 Son Güncelleme: 1.10.2026 14:03

Bir keçi sürüsünün izinden Paris sokaklarına: Kahve aslında nasıl keşfedildi?

Günümüz dünyasında sabahları uyanmak, yoğun bir iş gününü atlatmak veya dostlarla keyifli bir sohbeti taçlandırmak için ilk sığındığımız liman şüphesiz ki dumanı tüten bir fincan kahvedir. Peki, her gün milyarlarca insanın büyük bir tutkuyla tükettiği bu sihirli içeceğin, yüzyıllar önce Etiyopya dağlarında zıplayıp dans eden bir keçi sürüsü sayesinde hayatımıza girdiğini biliyor muydunuz?

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Bir keçi sürüsünün izinden Paris sokaklarına: Kahve aslında nasıl keşfedildi?
  • ABONE OL

Bugün onlarca farklı çeşidiyle gönlümüze taht kuran kahvenin keşfinin arkasında, asırlardır dilden dile dolaşan büyüleyici bir anlatı yatar. Popüler kültürde ve kahvehanelerin kadim sohbetlerinde bu hikaye, Etiyopya'nın sisli dağlarında zıplayan bir keçi sürüsüyle başlar.

İşte, her gün fincan fincan tükettiğimiz kahvenin, keçi sürüsüyle başlayan ve Paris sokaklarına uzanan hikayesi…

Bir keçi sürüsünün izinden Paris sokaklarına: Kahve aslında nasıl keşfedildi?

KAHVEYİ İLK KEÇİLER KEŞFETTİ!

Rivayete göre, bugün kahvenin anavatanı olarak kabul edilen Etiyopya'nın Kaffa bölgesindeki yüksek dağlarda, Kaldi (veya Halid) adında genç bir keçi çobanı yaşıyordu.

Bir keçi sürüsünün izinden Paris sokaklarına: Kahve aslında nasıl keşfedildi?

Sıradan bir günde keçilerini otlatmak için yaylaya çıkaran Kaldi, bir süre sonra sürüsünde tuhaf bir hareketlilik fark etti. Normalde uyuşuk olan ve sakince otlayan keçileri, yerinde duramıyor, neşeyle zıplıyordu. Hatta keçiler o kadar enerjikti ki, o gece sabaha kadar hiç uyumadan ayakta kalmışlardı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Bir keçi sürüsünün izinden Paris sokaklarına: Kahve aslında nasıl keşfedildi?

KIRMIZI MEYVENİN İZİNDEN GİTTİ

Ertesi gün keçilerini dikkatle izlemeye başlayan Kaldi, bu bitmek bilmeyen enerjinin kaynağını buldu. Sürü, daha önce hiç görmediği, yemyeşil yaprakların arasında parıldayan kırmızı meyveli bir çalıdan besleniyordu.

Bir keçi sürüsünün izinden Paris sokaklarına: Kahve aslında nasıl keşfedildi?

Merakına yenik düşen çoban, bu meyvelerin zehirli olup olmadığını anlamak için büyük bir risk aldı ve birkaç tane kırmızı meyveyi koparıp çiğnedi.

Çok kısa bir süre sonra Kaldi'nin de damarlarında büyük bir enerji dalgalanması yayıldı, yorgunluğu uçup gitti ve o da tıpkı keçiler gibi yerinde duramamaya başladı. İşte o an, insanlık tarihinin ilk "kafein" patlaması yaşanıyordu!

Bir keçi sürüsünün izinden Paris sokaklarına: Kahve aslında nasıl keşfedildi?

"ŞEYTAN İŞİ" DİYEREK ÇEKİRDEKLERİ ATEŞE ATTILAR!

Yaşadığı bu mucizevi durumu paylaşmak isteyen Kaldi, topladığı meyveleri heyecanla yakındaki bir Sufi manastırına götürdü. Ancak dervişler, bu meyvelerin insanı ele geçiren kötü ruhların veya iblislerin bir oyunu olabileceğinden korktular.

Büyük bir öfkeyle meyveleri ve çekirdekleri manastırdaki ateşin içine fırlattılar.

Bir keçi sürüsünün izinden Paris sokaklarına: Kahve aslında nasıl keşfedildi?

Fakat tam o anda, insanlık tarihinin belki de en güzel kazası gerçekleşti. Ateşe düşen çekirdekler yavaş yavaş kavrulmaya başladıkça, manastırın içine dünyanın en büyüleyici, en davetkar kahve aroması yayıldı.

Bir keçi sürüsünün izinden Paris sokaklarına: Kahve aslında nasıl keşfedildi?

Kavrulan çekirdeklerin kokusuna dayanamayan keşişler, bu harika kokunun kötü bir şeyden gelemeyeceğini anlayarak hemen közlerin arasındaki çekirdekleri topladılar.

Bir keçi sürüsünün izinden Paris sokaklarına: Kahve aslında nasıl keşfedildi?

Çekirdekleri ezip sıcak suyla karıştırarak ilk kahve demini hazırladılar. O gece sabaha kadar ibadet eden keşişler, kahve sayesinde hiç uyumadan, zinde ve odaklanmış kalabildiklerini fark edince kahvenin kutsal bir hediye olduğuna karar verdiler.

Bir keçi sürüsünün izinden Paris sokaklarına: Kahve aslında nasıl keşfedildi?

ETİYOPYA DAĞLARINDAN TÜM DÜNYAYA…

Keçilerin keşfettiği bu mucize, kısa sürede Yemen kıyılarına ulaştı. Yemen'de sufiler geceleri uyanık kalmak için bu içeceği formüle ettiler.

Bir keçi sürüsünün izinden Paris sokaklarına: Kahve aslında nasıl keşfedildi?

16. yüzyılda ise Osmanlı İmparatorluğu'nun Yemen Valisi Özdemir Paşa, bu lezzete hayran kalarak kahveyi İstanbul Sarayı'na getirdi ve Türk kahvesi pişirme tekniği dünyaya yayıldı.

Bir keçi sürüsünün izinden Paris sokaklarına: Kahve aslında nasıl keşfedildi?

Buradan Venedikli tacirlerin eliyle Avrupa'ya geçen kahve, bugün milyarlarca dolarlık devasa bir kültür haline geldi.

Bir keçi sürüsünün izinden Paris sokaklarına: Kahve aslında nasıl keşfedildi?

EFSANENİN ÖTESİ: DAĞLARDAN DÜNYAYA UZANAN YOLCULUK

Bu anlatı asırlar sonra Roma'da kayda geçirilmiş büyüleyici bir masal olsa da, hikayenin gerçeği de en az efsanesi kadar gizemli bir ruha sahip.

Bir keçi sürüsünün izinden Paris sokaklarına: Kahve aslında nasıl keşfedildi?

Etiyopya yerlilerinin enerji versin diye çiğnediği o kırmızı meyveler, Kızıldeniz'i aşıp Yemen'e ulaştığında asıl mucize gerçekleşti.

Bir keçi sürüsünün izinden Paris sokaklarına: Kahve aslında nasıl keşfedildi?

15. yüzyılda Yemen tekkelerinde geceleri ibadet ederken uyanık kalmak isteyen sufiler, bu çekirdekleri kavurup kaynatarak bugün bildiğimiz kahve kültürünün ilk temellerini attılar.

Bir keçi sürüsünün izinden Paris sokaklarına: Kahve aslında nasıl keşfedildi?

Muha Limanı'ndan kalkan gemiler çekirdekleri taşırken, 1550'lerde İstanbul Tahtakale'de açılan ilk kahvehaneler bu içeceği bir sanat haline getirdi.

Bir keçi sürüsünün izinden Paris sokaklarına: Kahve aslında nasıl keşfedildi?

Cezvede pişen köpüklü kahve, şairlerin ve düşünürlerin en büyük ilham kaynağı oldu; oradan da Venedik ve Paris sokaklarına yayılarak dünyayı fethetti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir keçi sürüsünün izinden Paris sokaklarına: Kahve aslında nasıl keşfedildi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA