Bir keçi sürüsünün izinden Paris sokaklarına: Kahve aslında nasıl keşfedildi?

Merakına yenik düşen çoban, bu meyvelerin zehirli olup olmadığını anlamak için büyük bir risk aldı ve birkaç tane kırmızı meyveyi koparıp çiğnedi.

Çok kısa bir süre sonra Kaldi'nin de damarlarında büyük bir enerji dalgalanması yayıldı, yorgunluğu uçup gitti ve o da tıpkı keçiler gibi yerinde duramamaya başladı. İşte o an, insanlık tarihinin ilk "kafein" patlaması yaşanıyordu!