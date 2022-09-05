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Giriş Tarihi: 5.9.2022 17:01

Bir Küçük Gün Işığı uyarlama mı? Bir Küçük Gün Işığı gerçek mi?

ATV’nin merakla beklenen dizisi Bir Küçük Gün Işığı bu akşam ekranlara geliyor! Berk Oktay ve Seray Kaya’nın başrollerini aldığı dizi hakkında birçok araştırma bulunuyor. Türkiye’de sıkça uyarlama dizi yapıldığı için Bir Küçük Gün Işığı uyarlama mı? sorusu yöneltiliyor. Dramatik bir olay örgüsüne sahip olan yapım için Bir Küçük Gün Işığı gerçek mi? aratmaları sıklıkla yapılıyor. Peki, Bir Küçük Gün uyarlama mı? İşte detaylar…

Bir Küçük Gün Işığı uyarlama mı? Bir Küçük Gün Işığı gerçek mi?

ATV yeni sezona bomba gibi bir diziyle geliyor. Berk Oktay ve Seray Kaya'nın başrollerini paylaştığı, Azra Aksu'nun Güneş'i oynadığı yapım için Bir Küçük Gün Işığı uyarlama mı? sorusu soruluyor. Dizi bundan itibaren her pazartesi ekranlarda olacak. Peki, Bir Küçük Gün Işığı uyarlama mı? İşte konu hakkında detaylar...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI UYARLAMA MI?

Bu akşam ekranlara gelecek olan ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı senaristliğini Özgür Evren yapıyor. Dizinin uyarlama olup olmadığıyla ilgili bir bilgi yok.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NE?

"Bir kadın bir adamı ne kadar sevebilir?"

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır.

Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCULARI

Berk Oktay

Seray Kaya

Tuğçe Açıkgöz

Esra Dermancıoğlu

Şeyma Korkmaz Mete

Azra Aksu

Güneş Hayat

Yılmaz Bayraktar

Beren Kotan

Gizem Ünsal

Yiğit Yapıcı

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Bir Küçük Gün Işığı uyarlama mı? Bir Küçük Gün Işığı gerçek mi?
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