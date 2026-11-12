Bir mesaj yüzünden uçak havalanamadı! Kalkışa dakikalar kala fark edildi

Yolcular koltuklarına yerleşmiş kalkış saatini beklerken, uçağın tuvaletinden gelen bir haber tüm seferi durdurdu. Aynaya bırakılan "uçak kaçırma" tehdidindeki o saat detayı üzerine pilot doğrudan güvenlik protokolünü devreye soktu. Uçak hızla güvenli bir alana çekilirken, havalimanında geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.
Hindistan'ın Kalküta şehrinden Mumbai'ye gidecek olan uçakta başlarda her şey yolundaydı. Yolcular koltuklarına yerleşmiş, kemerlerini bağlamış ve sabah 10.20'deki kalkış saatini bekliyorlardı
Biri tuvalet aynasına uçağın kaçırılacağına dair oldukça net bir tehdit mesajı bırakmıştı. Yazıyı gören görevliler panik yaratmadan durumu hemen kaptan pilota haber verdi.
Mesajı asıl korkutucu yapan şey içindeki bir detaydı. Notu yazan kişi, uçağın tam olarak saat "11:10'da" kaçırılacağını yazmıştı. Bu nokta atışı saat bilgisi, işin şakasının olmadığını düşündürdü.
Bu kadar net bir saat ve tehdit karşısında pilot tabii ki riske girmedi. Uçağı havalandırmaktan anında vazgeçip, kontrol kulesiyle iletişime geçerek kalkışı iptal etti. Kuleyle yapılan görüşmenin ardından havalimanı anında hareketlendi. Uçak, ana pistten alınarak kimsenin yaklaşamayacağı, güvenli ve ıssız bir bölgeye çekildi.
Olası bir tehlikeye karşı içerideki 105 yolcunun hemen uçaktan inmesi istendi. Uçaktan hızlıca tahliye edilen yolcular, tekrar güvenlikten geçirilmek üzere havalimanına geri alındı.
Polis ekipleri uçağa girip şüpheli bir şey olup olmadığını anlamak için her köşeyi aradı. Bir yandan da bu notu kimin yazdığını bulmak için havalimanındaki ve uçaktaki tüm kameralar izlenmeye başlandı.
Yolcular havalimanında endişeyle beklerken saatler süren aramalar nihayet bitti. Ortada ne bir tehlike ne de şüpheli bir durum vardı; o korkunç mesajın tamamen asılsız, kötü bir şaka olduğu anlaşıldı.
Kendini bilmez birinin aynaya yazdığı ufacık bir not yüzünden herkesin planı altüst oldu. Sabah 10.30 sularında havalanması gereken yolcular, gün boyu bekledikten sonra ancak akşam 17.38'de yola çıkabildi.