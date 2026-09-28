Bir mutluluk masalı

Konya'ya taşınan Pınar ve Tanju Baltacı çiftinin otizmli 12 yaşındaki kızları Masal, ailesinin desteği ve Konya Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'nde (SOBE) aldığı eğitim sayesinde resim çiziyor, ata biniyor, yüzüyor ve dil öğreniyor. Pınar ve Tanju Baltacı çiftinin kızı Masal'a 3 yaşındayken otizm tanısı konuldu. Doktor, anneye küçük Masal'ın bir daha hiç konuşamayacağını söyledi. Ancak anne, söylenenlere kulaklarını kapadı ve kızı için mücadele başlattı.

ŞEHİR ŞEHİR ŞİFA ARADILAR

Baltacı çifti, İzmir'in Kınık ilçesinden kent merkezine haftanın 4 günü 140 kilometre yol katederek kızlarını 2 buçuk yıl boyunca rehabilitasyon merkezine götürdü. Kasal'ın ailesi maddi anlamda çok zorluk yaşmasına rağmen bir eğitim merkezi buldukları Antalya'ya taşındı. Baba Tanju taksicilik yaptı, anne Pınar ise kızının eğitimiyle yakından ilgilendi. Masal, yaklaşık 5.5 yıl Antalya'daki merkezde eğitim gördü.

SOBE'YE BAŞVURDU

ANNE Pınar Baltacı, kızı Antalya'da eğitim alırken Konya'da otizmli bireyleri toplumsal yaşama dahil etmek için kurulan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı'na da başvurmuştu. Başvuruya yanıt 1 yıl önce geldi. SOBE'de eğitim alma sırası Masal'a gelmişti. Anne Baltacı, ailesinden kalan mal varlığını da satarak kızı için valizini alıp Konya'ya geldi. Baba Tanju Baltacı, ailesinin geçimi için Antalya'da taksicilik yapmaya devam ederken, anne-kız ise Konya'da kiraladıkları eve yerleşti ve otimzli Masal SOBE'deki eğitimine başladı. Eğitimler meyvesini verdi. Resim çizmeye, ata binmeye ve yüzmeye başlayan Masal, bunların yanında dört dil konuşuyor.

'KIZIMI TOHUM OLARAK EKMİŞTİM ŞİMDİ KOCAMAN BİR AĞAÇ OLDU'

ANNE Baltacı, "Kızıma asla arkada dönüp bakma, durma ve yeniden dene diyorum. Masal'ımla gurur duyuyorum. O da biz de hiç pes etmiyoruz. Teşhis konulduğu zaman doktor kızımın hiç konuşamayacağını söyledi. Buna hiç takılmadım. Kızım şimdi İngilizce, Rusça ve Portekizce gibi dilleri konuşabiliyor. Tasarım, çizim yeteneği çok fazla. Ata biniyor, yüzüyor. Ben kızım için dünyanın diğer ucuna giderim. Burada otizmli çocuklar için her imkân var. İyi ki gelmişiz. Kızımı 1 yıl önce buraya tohum olarak ekmiştim şimdi kocaman bir ağaç oldu. Buraya mutlulukla gelip, mutlulukla ayrılıyoruz" dedi.

370 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

10 yıl önce kurulan SOBE'nin resmi açılışı 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Kurumda bugüne kadar yaklaşık 1000 öğrenciye eğitim verildi. 457 binin üzerinde eğitim ve terapi seansı gerçekleştirildi. Şu anda kurumda 370 öğrenci eğitim alıyor. Eğitim ve rehberlik çalışmalarıyla 23 binden fazla kişiye ulaşılırken eğitim alan 52 öğrenci otizm raporu kaldırılarak mezun edilirken, 11 otizmli birey de istihdama kazandırıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör