Bir şehir ona ağladı: Benim kocam bir melekti! Doktor Hamdi Oğrağ’ın ölümünde yeni detaylar!

Hekim olmak zordur. Hekimin verdiği sınavı diğer meslek birimleri vermiyor. Bizler çok sınavlardan geçerek buralara geliyoruz. Ve kendi ailemizi çocuklarımızı düşünmeden, hep yanımızdakilerin hayatlarını, sağlıklarını düşünen insanın adıdır hekim. Kendisi de böyle bir insandı" dedi. Törenin ardından Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'ya götürüldü.