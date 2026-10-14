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Giriş Tarihi: 14.10.2026 10:20 Son Güncelleme: 14.10.2026 10:37

Bir şehrin kabusu oldular! Yüzlerini eşarpla gizleyip kapı kapı dolaştılar: Şüphelinin ifadesi pes dedirtti!

Adana’da yüzlerini eşarpla gizleyip adeta bir şehre kabusu yaşattılar. Zillerine rastgele bastıkları apartmanın kapısını açtıran Kibariye Soydam (38) ile Ç.L. (17), dairelerde ne buldularsa topladılar. Yüzlerini gizlemelerine rağmen güvenlik kameraları kimliklerini ele verdi. Gözaltına alınan kadınların ifadesi ise şaşkınlık yarattı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Bir şehrin kabusu oldular! Yüzlerini eşarpla gizleyip kapı kapı dolaştılar: Şüphelinin ifadesi pes dedirtti!
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Olay, 25 Eylül'de saat 14.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Yüzlerini eşarpla gizleyen Kibariye Soydam ile Ç.L., apartmanın kapısının kapalı olduğunu anlayınca rastgele dairelerin zillerini çaldı. Bir apartman sakininin kapıyı açması üzerine içeri giren şüpheliler, yüzlerini elleriyle kapatıp, merdivenlerden 3'üncü kata çıktı.

GÜVENLİK KAMERASI ELE VERDİ

Şüpheliler, kapı dilini plastik parçayla ittirerek açtıkları Nur Banu S.'nin dairesine girdi. Yatak odasındaki gardıropta saklı tutulan 10 bin lira ile çeyrek altını çalan şüpheliler, daireden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. O anlar apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

KAPI AÇMAK İÇİN KULLANDIĞI APARAT BULUNDU

Evine döndüğünde para ve altınının çalındığını fark eden Nur Banu S.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit edip, yakalanmaları için çalışma başlattı. Polis, kimliğini belirlediği şüphelilerden Kibariye Soydam'ı saklandığı adrese yaptığı baskında gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, şüphelinin kapıları açmak için kullandığı plastik parça da ele geçirildi.

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ÇALDIĞI PARAYLA KIYAFET ALMIŞTI

Öte yandan Kibariye Soydam'ın, 12 Mart'ta aynı yöntemle girdiği bir apartman dairesinden 51 bin lira ile 30 avro çaldığı, paranın bir kısmıyla da kıyafet alışverişi yaptığı ortaya çıktı. Hırsızlığın ardından tutuklanan Soydam'ın, bir süre önce tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olduğu belirtildi.

İFADESİ PES DEDİRTTİ

Emniyete götürülen Soydam, ifadesinde, "Görüntülerdeki kişi ben değilim. Belirtilen adrese de hiç gitmedim" diyerek hakkındaki suçlamayı reddetti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Soydam, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheli Ç.L.'yi ise yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA

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Bir şehrin kabusu oldular! Yüzlerini eşarpla gizleyip kapı kapı dolaştılar: Şüphelinin ifadesi pes dedirtti!
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