Bir şehrin kabusu oldular! Yüzlerini eşarpla gizleyip kapı kapı dolaştılar: Şüphelinin ifadesi pes dedirtti!

ÇALDIĞI PARAYLA KIYAFET ALMIŞTI

Öte yandan Kibariye Soydam'ın, 12 Mart'ta aynı yöntemle girdiği bir apartman dairesinden 51 bin lira ile 30 avro çaldığı, paranın bir kısmıyla da kıyafet alışverişi yaptığı ortaya çıktı. Hırsızlığın ardından tutuklanan Soydam'ın, bir süre önce tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olduğu belirtildi.