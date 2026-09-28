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Giriş Tarihi: 28.09.2026 23:44

Bir süredir haber alınamıyordu! 22 yaşındaki genç ölü bulundu

Konya'da bir süredir haber alınamayan genç, otomobilin içinde ölü bulundu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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İHA
Bir süredir haber alınamıyordu! 22 yaşındaki genç ölü bulundu
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Konya'daki olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Küçükkuyu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Aydın'dan (22) haber alamayan annesi, oğlunun en son görüştüğü arkadaşını arayarak kendisine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine arkadaşı en son ayrıldıkları yere giderek, Samet Aydın'ın içinde bulunduğu park halindeki otomobili kontrol etti.

Aydın'ı hareketsiz yatar halde gören arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde otomobilin arka koltuğunda yatan Samet Aydın'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Aydın'ın cansız bedeni, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
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Bir süredir haber alınamıyordu! 22 yaşındaki genç ölü bulundu
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