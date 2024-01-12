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Giriş Tarihi: 13.1.2024

Bir tarihi eser daha anavatanına döndü

Bir tarihi eser daha anavatanına döndü
İngiltere'deki bir müzayedede satıldığı fark edilen milattan önce 6. yüzyıla tarihlenen Aydın'ın Milet Antik Kenti kökenli kore torsosu, Türkiye'nin girişimleriyle yurda gönderilmek üzere Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'ne teslim edildi. Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'nde yapılan teslim etkinliğine Büyükelçi Osman Koray Ertaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz ile Londra Metropolitan Polisi yetkilileri katıldı. Etkinlikte konuşan Büyükelçi Ertaş, tarihi eserleri geldikleri ülkelerde korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

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Bir tarihi eser daha anavatanına döndü
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