İngiltere’de çeteler arası savaş ve seri cinayetler! Bir tokatla başladı, 20 kişi öldü! SABAH ayrıntılara ulaştı

MASUMLAR ÖLDÜ

Erbaşlı'nın öldürülmesinden tam 3 gün sonra Tottenham Boys, Hackney Turks'e misilleme kararı aldı. Doğu Londra'daki Upper Clapton Road üzerinde bulunan ve Hackney Turks üyelerinin gittiği bir Türk lokaline (Clapton FC Club) silahlı saldırı düzenlendi. Mekanın kapısından içeri giren tetikçi Blaize Lunkula, otomatik silahla içeriye yaylım ateşi açtı. O sırada kulüpte sadece oyun oynayan, hiçbir çeteyle bağı bulunmayan Cem Düzgün (21), vücuduna isabet eden 11 kurşunla olay yerinde can verdi.

YOK ETME SAVAŞI BAŞLADI

Bu saldırıdan tam üç yıl sonra 2012 yılında, Hackney Turks'ün en tepedeki kurucu baronu "Kız Ali" lakaplı Ali Armağan Turnpike Lane metro istasyonunda otomobiliyle seyir halinde ilerlerken iki kişi tarafından 8 kurşunla vurularak öldürüldü. Ali Armağan'ın öldürülmesinin hemen ardından Hackney Turks grubu, Tottenham Boys'un lider kadrosunu oluşturan Eren ailesine karşı doğrudan "yok etme" savaşı başlattı.