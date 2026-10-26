İngiltere’de çeteler arası savaş ve seri cinayetler! Bir tokatla başladı, 20 kişi öldü! SABAH ayrıntılara ulaştı

Londra'nın kuzey ve doğu bölgelerinde konuşlanan Tottenham Boys (Tottenham Türkleri) ve Hackney Turks (Hackney Türkleri / Bombacılar) çeteleri arasındaki savaşın kökenleri, Londra'daki milyonlarca sterlinlik eroin ve uyuşturucu pazarının kontrolü ile haraç ağından kaynaklanmaktaydı. 2009 yılında Finsbury Park'taki bir bilardo salonunda Hackney Turks yöneticisi Kemal Armağan ile Tottenham Boys üyesi Mehmet Şenpalit arasında haraç ve bölge kontrolü yüzünden tokatla başlayan kavga, iki grubu topyekûn bir savaşa sürükledi.
İzzet Eren
HERŞEY BİR TOKATLA BAŞLADI
22 Mart 2009 tarihinde Hackney Turks, rakip çete üyesi Mehmet Şenpalit'i hedef almak isterken onun dükkanında çalışan suçsuz esnaf Ahmet Paytak'ı (50) vurarak öldürdü. Bu olay iki çete arasındaki kan davasının ilk resmi cinayeti oldu.
SERİ CİNAYETLER BAŞLADI
Tottenham Boys çetesinin üst düzey sokak liderlerinden olan Oktay Erbaşlı (23), 2 Ekim 2009 tarihinde Kuzey Londra'nın Tottenham bölgesindeki Lordship Lane üzerinde lüks cipiyle seyir halindeyken trafik ışıklarında durdu. Yanına yaklaşan kasklı ve siyah motosikletli bir Hackney Turks tetikçisi, Erbaşlı'nın başına ateş ederek onu arabasının içinde infaz etti. Araçta bulunan kız arkadaşı ve 5 yaşındaki üvey oğlu saldırıdan yara almadan kurtuldu.
MASUMLAR ÖLDÜ
Erbaşlı'nın öldürülmesinden tam 3 gün sonra Tottenham Boys, Hackney Turks'e misilleme kararı aldı. Doğu Londra'daki Upper Clapton Road üzerinde bulunan ve Hackney Turks üyelerinin gittiği bir Türk lokaline (Clapton FC Club) silahlı saldırı düzenlendi. Mekanın kapısından içeri giren tetikçi Blaize Lunkula, otomatik silahla içeriye yaylım ateşi açtı. O sırada kulüpte sadece oyun oynayan, hiçbir çeteyle bağı bulunmayan Cem Düzgün (21), vücuduna isabet eden 11 kurşunla olay yerinde can verdi.
YOK ETME SAVAŞI BAŞLADI
Bu saldırıdan tam üç yıl sonra 2012 yılında, Hackney Turks'ün en tepedeki kurucu baronu "Kız Ali" lakaplı Ali Armağan Turnpike Lane metro istasyonunda otomobiliyle seyir halinde ilerlerken iki kişi tarafından 8 kurşunla vurularak öldürüldü. Ali Armağan'ın öldürülmesinin hemen ardından Hackney Turks grubu, Tottenham Boys'un lider kadrosunu oluşturan Eren ailesine karşı doğrudan "yok etme" savaşı başlattı.
Beytullah Gündüz
FELÇ KALDI
Ali Armağan cinayetinin intikamını almak isteyen Hackney Turks, yönünü Türkiye'ye çevirdi. Armağan cinayetinin arkasındaki azmettiricilerden biri olduğu düşünülen Parmaksız lakaplı Kemal Eren 2012 yılının Aralık ayında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde pusuya düşürüldü. Aracını park ettiği sırada Hackney tetikçileri tarafından çapraz ateşe tutulan Kemal Eren ağır yaralandı ve bu saldırı sonrasında omuriliğine aldığı kurşun nedeniyle tamamen felç kalarak tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.
ZİYA ÖĞRETMENİ ÖLDÜRDÜLER
Kemal Eren'in felç bırakılmasından aylar sonra, Eren ailesinin Londra'daki ayağını toparlamaya çalışan kuzeni Zafer Eren (34), 2013 yılının Nisan ayında Southgate'teki evinin önünde Hackney Turks'ün kiralık katili Jamie Marsh-Smith tarafından göğsünden vurularak öldürüldü. Bu infazdan 6 ay sonra ise suç dünyasından tamamen uzak bir hayat süren öğretmen Ziya Eren (54) hedef seçildi. Çete liderinin amca oğlu olan Ziya Eren tatil için geldiği Elbistan'da, evinin önünde pusuya düşürüldü. Kar maskeli Hackney Turks tetikçileri, sırf Eren ailesinin bir ferdi olduğu için masum öğretmeni kurşun yağmuruna tutarak katletti.
TEK TEK İNFAZ EDİLDİLER
2014 yılının Ağustos ayında ise Eren ailesinden Behzat Eren, Elbistan'da sokak ortasında susturuculu silahla yürütülen bir Hackney operasyonuyla infaz edildi. 2020 yılının Temmuz ayında ise İngiltere'den tatil için memleketi Elbistan'a gelen Hüseyin Eren, bereli ve güneş gözlüklü bir Hackney tetikçisi tarafından susturucu takılmış tabancayla vurularak öldürüldü.
MOLDOVA'DA KANLI SALDIRI
Bu saldırının hemen ardından infazın adresi Moldova'ydı. 2024 yılında Tottenham baronu İzzet Eren, Kişinev'de bir kafede otururken elektrikli scooter kullanan kasklı bir tetikçi tarafından kafasına sıkılan 3 kurşunla öldürüldü. Suikastı azmettiren Hackney lideri Kemal Armağan daha sonra İzmir'de sahte kimlikle yakalandı.
TEKRAR BAŞLADI
Aile üyelerinin birçoğunu kanlı saldırılarda kaybeden Tottenham Boys, 2024 yılının Mayıs ayında Hackney Turks çetesinin en üst düzey yöneticilerinden ve karar mekanizmalarından biri olan "Beyto" lakaplı Beytullah Gündüz'ü ("Beyto") öldürmek için yemek yediği restorana silahlı saldırı düzenledi. Gündüz masanın altına saklanarak kurtuldu ancak arkada oturan 9 yaşındaki masum bir kız çocuğu başından vurularak ağır yaralandı.
GÜÇ GÖSTERİSİNE DÖNDÜ
Bu saldırıyla birlikte geçmişte dört suikasttan sağ kurtulmayı başaran Beytullah Gündüz, güç gösterisi yapmak için Tottenham Boys finansörü olmakla suçladığı esnaf Onur Güzel'den 100 bin sterlin haraç istedi. Güzel, bu isteği red etti. 2025 yılının Haziran ayında Güzel, Londra'daki Dalston bölgesinde, ailesine ait olan restoranın önünde pusuya düşürüldü. Göğüs ve karın bölgesine isabet eden tek kurşunla ağır yaralanan Güzel, merminin iç organlarında yol açtığı hasar nedeniyle hayatını yapay bağırsak torbası ile sürdürmek zorunda kaldı. Silahı ateşleyen tetikçi Doğan Över'in saldırının hemen ardından izini kaybettirmek için İstanbul'a kaçtığı, olayda kullanılan aracın ise çete üyeleri tarafından yakıldığı tespit edildi.
TUTUKLANDI
Onur Güzel'in vurulmasının ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatan Londra polisi, gizli operasyonel takip ve telefon analizleri sonucunda saldırı emrini veren Beytullah Gündüz'ü 19 Temmuz 2025 tarihinde gözaltına aldı. Yakalanmasının hemen ardından çıkarıldığı mahkemece, kamu güvenliği açısından aşırı tehlikeli bulunması sebebiyle "tutuklu yargılanmasına" karar verildi.
ÖMÜR BOYU HAPİS
Londra'daki ünlü Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve aylarca süren davada jüri, geçtiğimiz hafta Beytullah Gündüz'ü cinayete teşebbüs planlamak ve organize etmekten suçlu buldu. Davanın karar duruşmasında ise Gündüz, hücresinden çıkmayı reddetti. Mahkeme hakimi, Gündüz'ün yokluğunda kararını açıklayarak onu ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.