Bir topla başlayan iyilik hareketi Türkiye’yi sardı

BatmanSason'da görev yapan Alperen öğretmen, bir dağ köyünü ziyaretinde çocukların gerçek futbol topları olmadığı için plastik malzemelerle yaptıkları topu görünce duygulandı Bir hafta sonra aldığı futbol toplarıyla köye giden Alperen öğretmen, çocukların mutluluğunu sosyal medyada paylaştı. Genç eğitim neferine Türkiye'nin dört bir köşesinden "Biz de çocuklar için yardım yapmak istiyoruz" mesajları yağdı Binlerce vatandaşın destek teklifinden güç alan Alperen öğretmen ve iki meslektaşı, dağları aşan bir iyilik köprüsü kurdu. Ekip halinde çalışmaya başlayan öğretmenler, dağ köylerindeki çocuklara yeni mont ve botlar götürdü
BatmanSason'da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin müdür yardımcısı Alperen Muammer Temiz'in (28) sosyal medyada başlattığı 'Alperen'in İyilik Hareketi' hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor. Aslen Aydınlı olan Temiz, Sason'da ulaşımı zor bir konumda bulunan dağ köyü Karameşe'nin ilkokulunu ziyaret etti. Köy çocuklarının plastik malzemeleri bantla sararak yaptıkları topla maç ettiklerini görünce duygulandı. Aynı köye bir hafta sonra birkaç futbol topuyla giden Temiz çocukların mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı. Görüntüleri izleyen binlerce vatandaştan destek talepleri geldi. Bir topla başlayan iyilik hareketi çığ gibi büyüdü. Uzak köylerdeki çocukların soğuk havada ayaklarında terlikle dolaştıklarını ve üzerlerinde mont olmadığını gören Temiz, Türkiye'nin dört bir yanından hayırseverlerin yardımıyla birçok çocuğa kıyafet ve bot aldı. Alperen öğretmen SABAH'a hikâyesini anlattı:
DEVLETİMİZ ZATEN HERKESE YARDIM EDİYOR ANCAK UZAK KÖYLERDEKİLER BAŞVURU YAPAMIYOR: Birleşik Arap Emirlikleri'nden bile yardım geldi. Çocukların evlerinin halini görünce yüreğimiz titredi. Ailelere gıda yardımı da yapmaya başladık. Öğretmen arkadaşlarım Ömer Çolak ve Sefa Tuğyan da benimle ekip oldu. Bayrağımız altında hiçbir çocuk sahipsiz değil. Devletimiz muhtaç ailelere zaten çok fazla yardım yapıyor. Ama biraz kıyıda köşedeki yerlerde insanlar kaymakamlıktan yardım talebinde bulunmayı akıl edemiyor.
O KADAR VAKUR DURUŞLARI VAR Kİ 'DURUMU BİZDEN KÖTÜ OLAN VARSA ONA GÖTÜR' DİYORLAR: Biz yüce gönüllü bir toplumuz. O kadar vakur duruşlu aileler var ki yardım götürdüğümüzde 'Hocam durumu bizden kötü olanlar varsa yardımı onlara götürün' diyorlar.
PATİKA YOLDA KİLOMETRELERCE YÜRÜDÜ, DAĞLARI AŞTI: Çocuklara yardım götürebilmek için zaman zaman kilometrelerce patika yol yürüyüp dağları aşıyoruz. Merato Dağı'nın 2 bin 500 rakımlı Şangedik mezrasına gittik. Zor olsa da, çocukların bot ve mont giydikleri anlardaki mutluluğu tüm yorgunluğumuzu unutturdu.
ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ İÇİN DE DESTEK SAĞLIYOR
Vatandaşların gönderdiği kitapları da köy okullarına ulaştırdığını söyleyen Temiz, şehit ve gazi ailelerine destek vermek için liderliğini yaptığı 'Şehitleri Unutma, Unutturma' organizasyonu nedeniyle Sason Kaymakamlığı'ndan ödül aldı. Temiz "Bizler bu bayrak altında özgürce öğretmenlik yapabiliyorsak bunu şehit ve gazilere borçluyuz. Bu yüzden şehit ve gazileri unutturmamak için çalışmalar yürütüyorum" dedi.