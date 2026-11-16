İstanbul’da şoke eden tesadüf: Polisi yakmak istedikleri ‘lanetli villa’dan 1 yıl sonra yine zehir fışkırdı! 130 milyonluk baskın...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz yıl İstanbul'a giriş yapan İranlı uyuşturucu tacirlerini takibe aldı. Şüpheliler, Beylikdüzü'nde birbirine yakın mesafede iki villa kiralayarak bir süre normal bir hayat sürdükleri izlenimini verdi. Hakkında yakalama kararı bulunan ve sahte kimlikle gizlenen uyuşturucu baronu Mojtaba Sadeghi Dastjerdi ile sevgilisi Shirin Shokoohandeh, villaların birinde yaşıyor ve dışarıya neredeyse hiç çıkmıyordu. Baronun ekibi ise ayrı kaldıkları diğer villada gündüzleri aynı sessizliği koruyordu.





POLİS İÇERİ GİRİNCE TÜPLERİ ATEŞİ VERDİLER

Uyuşturucu üretimi gece saatlerinde başlıyor; baron ise çeşitli yöntemler kullanarak üretim yapılan villaya gidiyor ve o güne ait eksik malzeme ile üretim raporlarını alıyordu. Yeterli delillerin toplanmasının ardından harekete geçen polis, iki villa ve bir araca eş zamanlı baskın düzenledi. Ancak polis ekipleri içerideyken gaz tüplerinin açılmasıyla üretim villası ateşe verildi. Hem delilleri toplamaya hem de şüphelilerin hayatını kurtarmaya çalışan polis, içerideki herkesi sağ salim dışarı çıkardı. Çıkan yangında çatısı çöken villa kullanılamaz hale gelirken, yakalanan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.





BARONUN YAKALANDIĞI VİLLAYA 130 MİLYONLUK OPERASYON

Uyuşturucu baronu ve sevgilisinin yaşadığı villa, tam bir yıl sonra yeni bir uyuşturucu operasyonuyla tekrar gündeme geldi. Bu kez Türk vatandaşlarından oluşan bir şebeke, gündüzleri lüks bir yaşam sürdükleri izlenimi verirken hava karardığında uyuşturucu yüklü otomobilleriyle piyasaya sevkiyat yapmaya hazırlanıyordu. Fiziki ve teknik takibin ardından harekete geçen polis, şüphelilere satış için yola çıktıkları sırada baskın yaptı.





UYUŞTURUCU KAÇIRMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Yakalanan şüphelilerin otomobilindeki valizden kilogramlarca uyuşturucu madde çıktı. Satışa çıkan saha elemanlarına ulaşamayınca baskın yapıldığını anlayan şebeke üyeleri, parçalar halindeki uyuşturucuları saklama hazırlığına girişti. Ancak narkotik polisinin düzenlediği eş zamanlı baskınla bu şüpheliler de kıskıvrak yakalandı. Operasyonlarda piyasa değeri 130 milyon TL olan 193 kilogram metamfetamin ele geçirildi.