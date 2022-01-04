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Giriş Tarihi: 4.1.2022

Bir yıl sonra eski günlerine dönecek

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Bir yıl sonra eski günlerine dönecek

Prof. Dr. Özlenen Özkan, Pitbull saldırısında yaralanınca doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye’nin yüzünde izler kalsa da eski günlerine dönebileceğini söyledi

Gaziantep'te, Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısı sonrasında ağır yaralanan ve tedavisi Antalya'da süren 4 yaşındaki Asiye Ateş'in durumu iyiye gidiyor. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, doku nakli yapılan Asiye'nin 1 yıl sürecek tedavinin ardından yüzünde izler kalsa da eski günlerine dönebileceğini söyledi. Minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince ameliyat edilmişti.



Prof. Dr. Özkan, "Genel durumu, neşesi gayet iyi. Yüz sinirleriyle ilgili Ömer Özkan hocamızın başkanlığında bir plan yapacağız. Nakledilen dokularla ilgili süreç riskliydi. Mikrocerrahi yöntemiyle yaptığımız için damarla ilgili sıkıntılar yaşanma ihtimali vardı. Çok şükür onlar da olmadı. Naklettiğimiz dokular da gayet iyi" dedi. Asiye'nin yüzünde ödem bulunduğunu belirten Özkan, şu bilgileri verdi: "Yüz felci var gibi bir durum mevcut. Dudağında bir asimetrisi var. Tek güzel olan şey, gözüne giden sinirler bu durumdan etkilenmemiş gibi duruyor. Yüz felciyle ilgili birkaç gün içinde bir ameliyat planlanıyor. Birkaç alternatif yöntem var. Bir tanesini deneyeceğiz."



HAMBURGER İSTEDİ
Asiye'nin saçıyla ilgili de bazı ameliyatlar yapılacağını belirten Özkan, "Konulan balon şişirilerek saçlı derisi onarılacak. Bir yılın sonunda herhangi bir sıkıntı olmazsa istediğimiz şekle kavuşacak, eski günlerine dönecek. Yüzünde bazı izleri kalacak ama eski haline büyük oranda dönmesi için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. Ailesi ve doktorlarından istediği hamburgeri yiyince çok mutlu oldu" ifadelerini kullandı.

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