Bir yılda 120 kilodan 70 kiloya düştü! Sanayide çalışmaya başlayan kadın 50 kilo verdi

"SANAYİ GERÇEKTEN YOĞUN TEMPOSU OLAN BİR YER"

Uyanık, sektörde kadın usta sayısının artması için çeşitli faaliyetlerin yapılması gerektiğini ifade ederek, "Günde 10 bin adım atmışlığım var. Çünkü sanayi gerçekten yoğun temposu olan bir yer. Oturdun mu oturuyorsun, çalıştın mı çalışıyorsun. Bu yoğun tempoda da hala kilo veriyorum. Bu sektörde benim gibi daha çok kadın ustaların artmasını istiyorum. Kadın ustaların artması açısından faaliyetler yapılması lazım" diye konuştu.