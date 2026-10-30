Bir yılda 120 kilodan 70 kiloya düştü! Sanayide çalışmaya başlayan kadın 50 kilo verdi

Etimesgut ilçesindeki oto sanayi sitesinde 5 yıldır çalışan Mia Uyanık, sanayinin yoğun çalışma temposu sayesinde bir yılda 120 kilodan 70 kiloya düştü. Egzozculuk ve lastikçilik gibi farklı alanlarda çalıştıktan sonra mekanik ustalığı yapmaya başlayan Uyanık, gün boyu hareket halinde olduğu işinde hem mesleki deneyim kazandı hem de 50 kilo verdi.
"5 YILDIR SANAYİNİN BİRÇOK NOKTASINA PARMAĞIM DEĞMİŞTİR"
Sanayinin egzozculuk ve lastikçilik gibi farklı alanlarında 5 yıldır çalışarak deneyim kazandığını belirten Mia Uyanık, "Sanayiye sosyal medyacı olarak girmiştim. Ustama 'Bana bu işi öğretin' dedim, ilk başta öğretmedi. Bana, 'Sen arabanın başında durma' diyorlardı. Sonrasında ben de lastikçi ve egzozcu gibi farklı işlerde çalıştım. Şu anda da mekanikçiyim. 5 yıldır sanayinin birçok noktasına parmağım değmiştir.
Bu meslekte yaşa hiç bakmıyorum. Sanayide erkek kültürü daha fazla olduğu için 'Nasıl olabilir?' gibisinden bakıyorlar. İlk başta bu önyargıları kırmamız gerekiyor. İnsanlar sanayide hiç kadın ustalara alışık değiller. Yavaş yavaş bunları kırmaya çalışıyoruz" dedi.
"BİR YIL ÖNCE 120 KİLOYDUM, ŞU AN 70 KİLOYUM"
Sanayinin yoğun çalışma temposu sayesinde bir yılda 50 kilo verdiğini aktaran Uyanık, "Bir yıl önce 120 kiloydum, şu an 70 kiloyum. Sanayinin kendi içinde yoğun temposu var. Çalışırken sürekli eğiliyoruz, kalkıyoruz, gidiyoruz, bol bol kalori yakıyoruz. O yüzden ben de çok rahat bir şekilde sanayide kilo verdim.
Bu tempoyla beraber de 120 kilodan 70'e düştüm. Tabii 70 kilo olmanın verdiği rahatlıkla daha rahat koşabiliyorum. Kilo vermek benim için daha konforlu oldu" ifadelerini kullandı.
"SANAYİ GERÇEKTEN YOĞUN TEMPOSU OLAN BİR YER"
Uyanık, sektörde kadın usta sayısının artması için çeşitli faaliyetlerin yapılması gerektiğini ifade ederek, "Günde 10 bin adım atmışlığım var. Çünkü sanayi gerçekten yoğun temposu olan bir yer. Oturdun mu oturuyorsun, çalıştın mı çalışıyorsun. Bu yoğun tempoda da hala kilo veriyorum. Bu sektörde benim gibi daha çok kadın ustaların artmasını istiyorum. Kadın ustaların artması açısından faaliyetler yapılması lazım" diye konuştu.
Aşırı kilosu nedeniyle bir sokak öteye gitmek için bile taksiye binmek zorunda kalan 30 yaşındaki Mansur Kaya, tüp mide ameliyatının ardından hayatını yeniden şekillendirdi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Mehdi Deniz tarafından ameliyat edilen Kaya, 256 kilodan 120 kiloya düştü.
Bacaklarındaki yaraların iyileşmesi ve hareket kabiliyetinin artmasıyla günlük yaşamına yeniden katılan Kaya, "Yürümeyi özlemişim gerçekten, yüzmeyi özlemişim" sözleriyle yaşadığı değişimi anlattı.
TÜP MİDE AMELİYATI SONRASI TAKİP ÖNEM TAŞIYOR
Kaya'nın yaklaşık iki yıl önce kendilerine başvurduğunu belirten Op. Dr. Deniz, hastanın ilk değerlendirmesinde 256 kilonun üzerinde olduğunu ve obeziteye eşlik eden sağlık sorunları yaşadığını söyledi. Kaya'nın uyku apnesi bulunduğunu, nefes almakta zorlandığını ve her iki bacağında akıntılı yaralar oluştuğunu belirten Op. Dr. Deniz, "Hastamız bize başvurduğunda yaklaşık 256 kilo ağırlığındaydı. Uyku apnesi vardı, nefes almakta zorlanıyordu.
Vücudunda dolaşım bozukluğu gelişmişti ve her iki bacağında da akıntılı yaralar mevcuttu. Kendisiyle görüştük, değerlendirmelerimizi yaptık ve ameliyat olması gerektiğini belirttik. Ardından ameliyat hazırlıklarına başladık. Kendisine tüp mide ameliyatı, diğer adıyla sleeve gastrektomi uyguladık. Yaklaşık iki yıllık süreçte 120 kilo civarına geldi. Böylece yaklaşık 140 kilo kaybetti" dedi.
"AMELİYAT TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"
Obezite cerrahisinin ardından yaşam tarzı değişikliğinin ve düzenli takibin önemini vurgulayan Op. Dr. Deniz, ameliyatın tek başına yeterli olmadığını ifade etti. Hastanın beslenme ve egzersiz konusunda önemli çaba gösterdiğini belirten Op. Dr. Deniz, "Obezite ameliyatlarında cerrahi tek başına yeterli olmuyor. Hastaların yaşam tarzlarını da değiştirmeleri gerekiyor. Hastamız bu konuda bilinçliydi ve ciddi emek verdi.
Egzersiz ve beslenme düzenine dikkat ederek süreci sürdürdük. Obezite ve metabolik cerrahi geçiren hastaların ömür boyu takip edilmesi gerekiyor. Çünkü obezite tedavi edilmesi gereken kronik bir hastalık. Hiçbir tedavi yönteminin etkisinin ömür boyunca kendiliğinden devam edeceğini düşünmemek gerekiyor. Hastaların bilinçli hareket etmeyi, besin tüketimini kontrol etmeyi öğrenmesi ve yaşamları boyunca gerektiğinde profesyonel destek alması büyük önem taşıyor" diye konuştu.
"256 KİLOYA ULAŞTIM"
Kilosunun günlük yaşamını ve iş hayatını ciddi şekilde etkilediğini belirten Kaya, "Üniversitede bir yıl içerisinde 100 kilodan fazla aldım. Daha sonra kilo almaya devam ettim. Mehdi hocama geldiğimde 256 kilonun üzerindeydim, hatta tartıya bile çıkamamıştım.
Kendimi eve kapatmıştım. İstanbul'da doğup büyümüş bir insan olarak üniversite için daha küçük bir şehre gitmiştim. Orada psikolojim bozuldu. Eve kapanınca insan ister istemez daha fazla yemek yiyor, uyku düzeni bozuluyor. Bunların hepsi kilo almaya neden oluyor. Ben 256 kiloyken bile hayattan tamamen kopmamıştım, hatta boksa da gidiyordum. Ancak kilom yaşam kalitemi ciddi şekilde düşürüyordu" diye konuştu.
İŞ HAYATINDA DA ZORLUK YAŞADI
Kendi danışmanlık firması ve sigorta şirketi bulunduğunu belirten Kaya, fazla kilosu nedeniyle müşterilerini ziyaret etmekte zorlandığını, bacaklarında oluşan yaralar ve uyku problemlerinin de yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini söyledi.
Ameliyat olmaya karar verdiğini anlatan Kaya, operasyon sonrasında beslenme düzenine dikkat ettiğini ve doktorunun kontrollerini aksatmadığını belirterek, "Mehmet Hocamın kontrollerine düzenli olarak gittim. Sürekli ilgilendi. Kas kaybı gibi konulara dikkat ederek kendime uygun bir program oluşturdum. Yaklaşık 1,5 yıl içerisinde 140 kiloya yakın verdim. Artık rahat uyuyabiliyorum, bacaklarımdaki yaralar düzeldi. Eskiden yürüyüş yapmaktan nefret ederdim. Bir sokak öteye gitmek için taksiye binerken şimdi her yere yürüyerek gidiyorum. Yürümeyi ve yüzmeyi özlemişim. Hayatımda gerçekten büyük bir rahatlama oldu" diye konuştu.
Menopoz döneminde hızla kilo alan ve sağlık sorunları yaşamaya başlayan 51 yaşındaki Emma Artemiou, zayıflama iğnelerine başvurmadan tam 32 kilo vermeyi başardı.
Fazla kiloları nedeniyle diz ağrıları çeken ve iki yaşındaki torunuyla yerde oyun bile oynayamayan İngiliz kadın, zayıflamaya karar vererek hayatını baştan aşağı değiştirdi.
85 kilodan 53 kiloya düşen Emma, artık torunuyla parklarda koşup oynayabilmenin mutluluğunu yaşıyor.
ÜST ÜSTE GELEN ZORLU SÜREÇLER KİLO ALMASINA NEDEN OLDU
51 yaşındaki Emma Artemiou, 1.52 metre boyunda olması nedeniyle 85 kiloya ulaştığında tıbbi olarak obez sınıfına girmişti.
Boyunun kısa olması sebebiyle taşıdığı her ekstra kilonun eklemlerine büyük baskı yaptığını belirten Emma; kısa yürüyüşlerde bile zorlanıyor, dizlerindeki şiddetli ağrılar yüzünden günlük işlerini yapmakta güçlük çekiyordu.
Kilo alımının yanı sıra menopozun getirdiği sıcak basmaları, ani ruh hali değişimleri ve düşük enerjiyle mücadele eden kadın, aynı dönemde babasını kaybetmenin yarattığı derin yas süreciyle de yüzleşmek zorunda kaldı.
Eski bir okul aşçısı olan Emma, gün boyu yemeklerle çevrili olmasına rağmen kendi beslenmesini tamamen ihmal ettiğini ve hazır gıdalara yöneldiğini ifade etti.
HAZIR GIDALARLA BESLENİYORDU
Zayıflama sürecinden önce kahvaltı yapmayı genellikle atlayan Emma, öğle yemeklerinde marketten aldığı hazır sandviçleri, cipsleri ve çikolataları tüketiyordu.
Akşam yemeklerinde ise dondurulmuş pizzalar, patates kızartmaları ve hazır paket servis yemeklerinin ardından yüksek kalorili tatlılar tüketiyordu.
Zayıflamaya karar verdikten sonra ilk ayda yaklaşık 4 kilo veren Emma, mutfak alışkanlıklarını tamamen değiştirdi.
Hafta sonları yemeklerini önceden hazırlamaya başlayan 51 yaşındaki kadın; kahvaltıda meyveli yulaf, öğle yemeğinde fırınlanmış patates ve yağsız salatalar, akşam ise taze sebzeler eşliğinde ızgara tavuk tüketmeye başladı.
Yüksek şekerli tatlıların yerini ise şekersiz gıdalar ve düşük yağlı yoğurtlar aldı.
"EN BÜYÜK ZAFERİM TORUNUMLA YERDE OYNAYABİLMEK"
Kilo verdikten sonra kendine olan güveninin arttığını ve kendini yıllar sonra ilk kez bu kadar güçlü hissettiğini söyleyen Emma, eşi Jamie ile birlikte deniz kenarında uzun yürüyüşlere çıktığını ve bisiklete bindiğini aktardı.
Ancak elde ettiği başarının en anlamlı kısmının torunuyla geçirdiği vakit olduğunu vurgulayan İngiliz kadın, "Torunum Margo ile yere oturup kalkabilmek benim için paha biçilemez bir zafer.
Onu parka götürebiliyor, kaydıraktan birlikte kayabiliyor ve oyun alanında arkasından koşabiliyorum. Eğer hala o fazla kiloları taşıyor olsaydım bunların hiçbirini yapamazdım" ifadeleriyle yakaladığı yeni yaşam kalitesini özetledi.