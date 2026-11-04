Bir zamanlar zenginlerin akın ettiği otellerdi! İşte dünyanın terk edilmiş lüks otelleri

Ancak otelin faaliyetleri uzun sürmedi. 1991 yılında başlayan Hırvatistan Bağımsızlık Savaşı sırasında ağır hasar gören yapı, bir daha eski işlevine kavuşamadı. Yıllarca terk edilmiş halde kalan otel, Game of Thrones dizisinin bazı sahnelerine de ev sahipliği yaptı.

2026 yılı itibarıyla eski otel binası hâlâ ayakta ve yeni bir turizm projesi için değerlendirilmesi gündemde.