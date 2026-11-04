Bir zamanlar zenginlerin akın ettiği otellerdi! İşte dünyanın terk edilmiş lüks otelleri

Bugün Japonya'dan Portekiz'e, Hırvatistan'dan Liberya'ya kadar uzanan bu otellerin bazıları bitki örtüsünün arasında kaybolurken bazıları yıllardır yeniden açılmayı bekliyor. Bir zamanlar binlerce misafiri ağırlayan tesislerin bugünkü görüntüleri ise geçmişteki ihtişamlarıyla büyük tezat oluşturuyor. İşte dünyanın farklı noktalarında kaderine terk edilen o lüks oteller...
1. Hachijo Royal Hotel – Japonya
Japonya'nın Hachijojima Adası'nda bulunan Hachijo Royal Hotel, Fransız saray mimarisinden esinlenen gösterişli tasarımıyla dikkat çekiyordu. 1963 yılında inşa edilen otel; heykelleri, süslü çeşmeleri ve ihtişamlı mimarisiyle ülkenin dikkat çeken lüks tatil tesislerinden biri haline geldi.
Ancak Japon turistlerin zamanla Hawaii ve Tayland gibi yurt dışındaki tatil noktalarına yönelmesi, otelin müşteri kaybetmesine neden oldu. Yeniden canlandırılmaya çalışılan tesis, 2006 yılında kapılarını kapattı. O tarihten sonra bakımsız kalan yapı, bugün doğanın yavaş yavaş ele geçirdiği terk edilmiş oteller arasında gösteriliyor.
2. Ducor Palace Hotel – Liberya
Liberya'nın başkenti Monrovia'da bulunan Ducor Palace Hotel, 1960 yılında açıldığında Batı Afrika'nın ilk beş yıldızlı oteli olarak dikkat çekti. Atlantik Okyanusu'na bakan konumuyla öne çıkan tesis, bir dönem Etiyopya İmparatoru Haile Selassie gibi önemli konukları da ağırladı.
Ancak ülkede başlayan iç savaş, otelin kaderini değiştirdi. 1989 yılında faaliyetlerini durduran tesis, 2003 yılından itibaren tamamen terk edilmiş hale geldi. Yeniden restore edilmesi için girişimlerde bulunulsa da projeler sonuçsuz kaldı. Bir zamanların görkemli oteli bugün Monrovia'nın geçmişteki ihtişamını hatırlatan yapılarından biri olarak duruyor.
3. Monte Palace Hotel – Portekiz
Portekiz'e bağlı Azor Adaları'ndaki São Miguel Adası'nda bulunan Monte Palace Hotel, eşsiz manzarasına rağmen turizm sektöründe tutunamayan tesislerden biri oldu.
1989 yılında beş yıldızlı otel olarak açılan yapı, Sete Cidades krater göllerine bakan konumuyla büyük ilgi çekiyordu. İçerisinde restoranlar, toplantı salonları ve lüks konaklama alanları bulunan otel, beklenen müşteri sayısına ulaşamayınca yalnızca yaklaşık 18 ay faaliyet gösterebildi.
Uzun yıllar boyunca terk edilmiş halde kalan otel, 2017 yılında yeni bir yatırımcıya satıldı. Ancak Ekim 2026 itibarıyla yeniden açılış tarihi bulunmuyor ve yapı harabe görünümünü koruyor.
4. Hotel Belvedere – Hırvatistan
Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde denize hâkim bir noktada inşa edilen Hotel Belvedere, 1985 yılında kapılarını açtı. 210 konaklama birimine sahip 18 katlı tesis; özel iskelesi, helikopter pisti ve etkileyici manzarasıyla lüks tatil anlayışının simgelerinden biri olarak görülüyordu.
Ancak otelin faaliyetleri uzun sürmedi. 1991 yılında başlayan Hırvatistan Bağımsızlık Savaşı sırasında ağır hasar gören yapı, bir daha eski işlevine kavuşamadı. Yıllarca terk edilmiş halde kalan otel, Game of Thrones dizisinin bazı sahnelerine de ev sahipliği yaptı.
2026 yılı itibarıyla eski otel binası hâlâ ayakta ve yeni bir turizm projesi için değerlendirilmesi gündemde.
5. Haludovo Palace Hotel – Hırvatistan
Hırvatistan'ın Krk Adası'nda bulunan Haludovo Palace Hotel, bir dönem Avrupa'nın en dikkat çeken lüks tatil komplekslerinden biriydi. 1969-1972 yılları arasında inşa edilen tesis, yaklaşık 25 hektarlık alana yayılan büyük bir tatil merkezinin parçasıydı.
17 tenis kortu, su sporları merkezleri, eğlence alanları ve lüks konaklama birimleriyle tasarlanan kompleks, 1970'li yıllarda uluslararası ilgi gördü. Amerikan Penthouse dergisinin kurucusu Bob Guccione'nin yatırımıyla kurulan kumarhane de otelin ününü artırdı.
Ancak ekonomik sorunlar, turizmdeki değişim ve Yugoslavya'nın dağılma süreci tesisin geleceğini olumsuz etkiledi. Palace Hotel, 2002 yılının sonunda son konuklarını ağırladı. O tarihten bu yana terk edilmiş halde bulunan yapı, bugün Adriyatik kıyısındaki en dikkat çekici otel kalıntılarından biri.
6. Kupari Otelleri – Hırvatistan
Hırvatistan'ın Dubrovnik kenti yakınlarında bulunan Kupari, bir dönem Yugoslavya'nın en gözde askeri tatil merkezlerinden biriydi. 1960'lı yıllarda geliştirilen bölgede Grand, Kupari, Goričina ve Pelegrin gibi oteller bulunuyordu.
Deniz kıyısındaki tesisler, askeri personel ve aileleri için önemli bir tatil noktasıydı. Yaklaşık 1.600 kişiyi ağırlayabilen kompleks, savaş öncesinde oldukça hareketli bir turizm merkeziydi.
1991-1992 yıllarında yaşanan savaş sırasında ağır hasar gören oteller, uzun yıllar kullanılmadı. Ancak Kupari'nin hikâyesinde yeni bir gelişme yaşandı: 2026 yılında eski otel binalarının büyük bölümü yıkıldı ve bölgenin lüks bir tatil kompleksine dönüştürülmesi için yeniden geliştirme süreci gündeme geldi. Koruma altındaki tarihi Grand Hotel ise projede muhafaza edilmesi planlanan yapı olarak öne çıkıyor.
7. Grossinger's Catskill Resort – ABD
ABD'nin New York eyaletindeki Catskill Dağları'nda bulunan Grossinger's Catskill Resort, bir dönem ülkenin en tanınmış tatil merkezlerinden biriydi. Hollywood yıldızlarının ve varlıklı ailelerin tercih ettiği tesis, özellikle 20. yüzyılın ortalarında büyük ün kazandı.
Yüzme havuzları, spor alanları, restoranları ve geniş konaklama kapasitesiyle dikkat çeken tesis, 70 yıllık faaliyetinin ardından 1986 yılında kapandı. Zamanla bakımsız kalan kompleksin büyük bölümü 2018 yılında yıkıldı. 2022'de çıkan yangın da geriye kalan yapılardan bazılarını yok etti.
2025 yılında 14,75 milyon dolara satın alınan arazi için yeni bir turizm ve konut projesi gündeme geldi. 2026 yılında geliştiricilerin sunduğu planlarda otel, golf sahaları, konutlar ve sosyal alanlar yer aldı. Böylece bir zamanların ünlü tatil merkezi için yeni bir dönem hazırlığı başladı.