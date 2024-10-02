Haberler Yaşam Haberleri Birbirlerini bıçaklayıp birlikte hastaneye gittiler
Giriş Tarihi: 2.10.2024 01:11

Birbirlerini bıçaklayıp birlikte hastaneye gittiler

Malatya'da çıkan kavgada birbirlerini bıçakla yaralayan 2 kişi, daha sonra aynı araçla gittikleri hastanede tedavi altına alındı

İHA
Birbirlerini bıçaklayıp birlikte hastaneye gittiler

Olay, saat 19.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gonca Sokak üzerinde tartışan M.A. ile E.D. arasında kavga çıktı.

Kavgada taraflar bıçakla birbirlerini yaralarken, yaralılardan biri çevredeki bir işyerine sığınarak yardım istedi. İş yeri sahibinin müdahalesiyle ayrılan M.A. ile E.D. daha sonra aynı araçla gittikleri Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Zanlıların hastanedeki tedavileri sürerken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Birbirlerini bıçaklayıp birlikte hastaneye gittiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA