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Giriş Tarihi: 11.10.2023 23:23 Son Güncelleme: 11.10.2023 23:25

Birecik'te silahlı kavga: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Birecik’te silahlı kavga: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Buğday pazarı civarında meydana gelen kavgada, husumetli iki aile arasında, bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada Ali Bozdağ (55) silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralanan ı Ali Bozdağ sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali Bozdağ (55) burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ali Bozdağ'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adil tıp kurumuna kaldırıldı Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Birecik'te silahlı kavga: 1 ölü
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