Birecik’te suç örgütüne darbe: 9 tutuklama

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen geniş çaplı şafak operasyonuyla, tehdit, şantaj, tefecilik, silah ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlara karıştığı belirlenen bir suç örgütü çökertildi.

Örgüt üyelerine ait dokuz farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, çeşitli uyuşturucu maddeler, çek ve senetler ile baskı, tehdit ve şantaj yoluyla elde edildiği tespit edilen evraklar ele geçirildi. Zanlıların uzun süredir bölgede yasa dışı yollarla haksız kazanç sağladığı, vatandaşları tefecilik yoluyla borçlandırıp ödemeyenleri tehdit ettiği belirlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 9'u, emniyetteki işlemlerinin ardından Birecik Adliyesi'ne sevk edildi. Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma doğrultusunda çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 9 kişi, Şanlıurfa Cezaevi'ne gönderildi. Yetkililer, bölgedeki suç odaklarına karşı mücadelenin aralıksız süreceğini ve halkın huzuru için her türlü adımın atılacağını ifade etti.