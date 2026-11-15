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Giriş Tarihi: 15.11.2026 17:27

Birecik’teki feci kazada ölen Polat çifti son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir otomobilin iş makinesine arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden Abdullah Polat (26) ile eşi Seher Polat (27), gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada yaralanan çiftin çocukları Asiye (5) ve Halil İbrahim Polat’ın (7) hastanedeki tedavileri sürerken, iş makinesinin sürücüsü Aziz Çetin (19) gözaltına alındı.

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MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Birecik’teki feci kazada ölen Polat çifti son yolculuğuna uğurlandı
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Edinilen bilgilere göre kaza, Birecik ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin, önünde ilerleyen iş makinesine arkadan çarptığı kazada şiddetli bir çarpışma yaşandı. Çarpmanın etkisiyle Abdullah Polat ve eşi Seher Polat olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan çocukları Asiye ve Halil İbrahim yaralandı.

Hayatını kaybeden genç çiftin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polat çifti, Bozova ilçesine bağlı kırsal Demirbilek Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi. Kazada yaralanan 5 yaşındaki Asiye ile 7 yaşındaki Halil İbrahim Polat'ın hastanedeki tedavilerine devam ediliyor. Öte yandan, kazaya karışan iş makinesinin sürücüsü 19 yaşındaki Aziz Çetin gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ŞANLIURFA
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Birecik’teki feci kazada ölen Polat çifti son yolculuğuna uğurlandı
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