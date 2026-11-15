Birecik’teki feci kazada ölen Polat çifti son yolculuğuna uğurlandı

Edinilen bilgilere göre kaza, Birecik ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin, önünde ilerleyen iş makinesine arkadan çarptığı kazada şiddetli bir çarpışma yaşandı. Çarpmanın etkisiyle Abdullah Polat ve eşi Seher Polat olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan çocukları Asiye ve Halil İbrahim yaralandı.

Hayatını kaybeden genç çiftin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polat çifti, Bozova ilçesine bağlı kırsal Demirbilek Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi. Kazada yaralanan 5 yaşındaki Asiye ile 7 yaşındaki Halil İbrahim Polat'ın hastanedeki tedavilerine devam ediliyor. Öte yandan, kazaya karışan iş makinesinin sürücüsü 19 yaşındaki Aziz Çetin gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör