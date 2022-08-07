Bireysel başvurulara AİHM formülü: ‘Dostça’ çözülecek





PARA ÖDENECEK

AYM ve Adalet Bakanlığı yeni düzenleme ile ilgili çeşitli seçenekler üzerinde duruyor. Bunlar içinde öne çıkan ise bireysel başvurular için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kullandığı dostane çözüm yöntemi. AİHM'de dava devam ederken başvuruyu yapan ile ilgili devlet "başvuruyu sonlandırmak" amacıyla bir uzlaşma tesis ediyor. Genellikle başvurucuya bir miktar para ödeniyor. Böylece başvuru da düşmüş oluyor. Yapılması planlanan yeni düzenleme çerçevesinde de devlet, vatandaş ile anlaşma yoluna gidecek. Bu anlaşmaya varıldığında AYM'deki dava dosyası düşmüş olacak.