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Giriş Tarihi: 10.11.2026 14:06

Birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından bıçaklan 60 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından sırtından bıçaklanan 60 yaşındaki Mehmet Recep H. hayatını kaybetti. Olayın ardından 73 yaşındaki Ömer Faruk M. gözaltına alındı.

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Birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından bıçaklan 60 yaşındaki adam hayatını kaybetti
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Olay, gece geç saatlerde Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Yukarıbayır Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte alkol alan Mehmet Recep H. ile Ömer Faruk M. arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer Faruk M., arkadaşını sırtından bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Recep H.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hırsızlık, yağma, gasp, tehdit gibi suçlardan 16 kaydı bulunduğu öğrenilen Mehmet Recep H.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik suçundan 2 kaydı bulunan şüpheli Ömer Faruk M. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#ŞAHİNBEY #GAZİANTEP
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