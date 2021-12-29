Birlikte yaşadığı erkek tarafından yüzünden bıçaklandı! ’Beni otele kadar takip etti’

Bir çocuğum var ve onu göremiyorum, göstermiyorlar. Ben çocuğumu görmek istiyorum. Görmek istersem tekrar barışmam gerektiğini söylediler. Yaşadığıma inanamıyorum. O gün öldüğümü hissettim. Kafamda, burnumda, yüzümde ve kolumda kesikler var. Sırtımda da bıçak izleri var" diye konuştu.