Birlikte yaşadığı erkek tarafından yüzünden bıçaklandı! ’Beni otele kadar takip etti’

Olay 23 Aralık'ta Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan T. 10 yıl önce Türkiye'ye gelen Sara B. ile 3 yıldır birlikte yaşamaya başladı. Genç kadın, sürekli şiddet gördüğünü ileri sürerek 6 ay önce Serkan T.'yi terk etti. Ancak Serkan T. ayrılığı kabullenmeyip Sara B.'yi sürekli takip etmeye başladı. Çiftin, 5 ay önce de Berat ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi. Serkan T. çocuğu genç kadından alıp annesi Naciye T.'ye verdi ve bir daha göstermedi.
TUTUKLANDI
Sara B. çocuğunu geri vermek koşuluyla Serkan T.'nin barışma isteğini geri çevirdi. Gece çalıştığı kafeden evine giden Sara B., Serkan T. tarafından takip edildiğini fark edip bir otele girdi. O sırada ise Serkan T., otele girip demir sopayla kadına saldırdı. Güçlükle kendisini dışarıya atan kadının peşinden giden Serkan T. ardından da talihsiz kadının yüzünü ve kollarını bıçakla kesti. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.
Hastaneden taburcu olan Sara B. ise hala olayın şokunu yaşıyor. Otele takip edildiği için girdiğini anlatan genç kadın, "Yanımda erkek yoktu yalan söylüyor. Sürekli şiddet görüyordum. Artık dayanacak gücüm kalmamıştı ve kendisini terk ettim. Sürekli alkol alıp, uyuşturucu kullanıyor ve şiddet uyguluyor.