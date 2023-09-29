Bisiklet sporcusu Doğanay Güzelgün’ü hayattan koparan sürücüden pes dedirten savunma... “Ehliyetim yoktu"

"ARKADAŞIMA SUÇU ÜSTLENMESİNİ SÖYLEDİĞİM DOĞRUDUR"

Savcılık ifadesinin ardından şüpheli Temel Ünlü'yü "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlik sorgusunda da isteyerek çarpmadığını, ehliyeti olmadığı için korktuğunu söyleyerek "Olaydan sonra yanına gittiğim arkadaşım Mehmet'in olayı üstlenmesini istediğim doğrudur fakat ben ölümlü bir kaza olduğunu bilmiyordum. Kaçtığım için pişmanım" dedi.

TUTUKLANDI

Hakimlik, bilirkişi raporunda şüphelinin asli kusurlu sayıldığının tespit edilmesi, Ceren Karaca'nın şüphelinin araç kullanırken alkol ve uyuşturucu aldığına dair beyanı, şüphelinin kazanın ardından kaçması ve iki buçuk ay firar olması ve bu hususun da kaçma şüphesini güçlendirmesi gerekçelerini gözeterek şüpheli Temel Ünlü'nün tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.