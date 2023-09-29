Bisiklet sporcusu Doğanay Güzelgün’ü hayattan koparan sürücüden pes dedirten savunma... “Ehliyetim yoktu"

Kadıköy Bostancı sahil yolunda 18 Temmuz günü polis çevirmesinden kaçan alkollü ve uyuşturucu madde etkisindeki Temel Ünlü'nün bisiklet sporcusu Doğanay Güzelgün (51)'e çarparak ölümüne sebep olduğu kazayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI VARDI
Kazanın ardından Temel Ünlü, olay yerinden kaçarken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Ünlü hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Şüpheli adamı yakalama çalışmaları devam ederken olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gelerek polise teslim oldu.
"EHLİYETİM OLMADIĞINDAN KAÇTIM"
Savcılıkta ifade veren şüpheli adam, 17 Temmuz günü kız arkadaşı Ceren K. ile buluştuğunu söyleyerek "Akşamında arkadaşım Mehmet ile eve gittik. Bir iki bardak viski içtim. Olaydan önce uyuşturucu kullanmadım. Kız arkadaşım da benimle alkol almıştı. 18 Temmuz sabah 04.00 sıralarında Ceren'le çorba içmek için araca bindik. Ardından polisler beni durdurmak istedi. Ehliyetim olmadığından kaçtım. Yolun ortasında şeridi kapatıp kaplamışlar. 50-60 adet bisikletlinin arkasından park ettim. Biraz gittim yol çatallaşıyordu. Virajı almak için girdiğimde yolun ortasında aniden bisikletli birini gördüm." şeklinde konuştu.
BİSİKLETLİLERİ SUÇLADI
Savunmasının devamında şüpheli, "Frene bastım ancak araç kayınca bisikletliye çarptım. Bir sonraki bisikletliye çarpmamak için aracı kırdım, kurtardım. Sabah olduğu için ışıklar yetersizdi. Bisikletliler benim üzerine geldiler. Aracı olay yerine bırakıp kaçtım. Çünkü bisikletliler beni kovaladı. Aracın içindeki esrar aracı bana getiren arkadaşımın olabilir. Olaydan sonra arkadaşım Mehmet'i oraya gönderdim" diyerek yaşananlardan dolayı pişman olduğunu, cezaevine girmek istemediği için iki buçuk ay saklandığını ifade etti.
"ARKADAŞIMA SUÇU ÜSTLENMESİNİ SÖYLEDİĞİM DOĞRUDUR"
Savcılık ifadesinin ardından şüpheli Temel Ünlü'yü "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlik sorgusunda da isteyerek çarpmadığını, ehliyeti olmadığı için korktuğunu söyleyerek "Olaydan sonra yanına gittiğim arkadaşım Mehmet'in olayı üstlenmesini istediğim doğrudur fakat ben ölümlü bir kaza olduğunu bilmiyordum. Kaçtığım için pişmanım" dedi.
TUTUKLANDI
Hakimlik, bilirkişi raporunda şüphelinin asli kusurlu sayıldığının tespit edilmesi, Ceren Karaca'nın şüphelinin araç kullanırken alkol ve uyuşturucu aldığına dair beyanı, şüphelinin kazanın ardından kaçması ve iki buçuk ay firar olması ve bu hususun da kaçma şüphesini güçlendirmesi gerekçelerini gözeterek şüpheli Temel Ünlü'nün tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.