Bitcoin fiyatı FED faiz kararı sonrası dalgalı hareketlenme devam ediyor! Bitcoin düşüyor mu, son durum ne? 15 Haziran canlı kripto para grafiği!

Bitcoin fiyatlarındaki dalgalanma birçok yatırımcıyı endişelendiriyor. FED'in 75 bazlık artışı beklenirken, bekleme sırasında Bitcoin fiyatı dibi gördü. FED başkanı Powell'ın bir daha bu derece faiz arttırmayız sözü ise Bitcoin'i bir nebze olsun rahatlattı. Yine de potansiyelinden daha uzakta bir hareketlenmeye sahip. Vatandaş da Bitcoin son durum ne, düşüyor mu sorusunu soruyor? Peki Bitcoin düşüyor mu, son durum ne? İşte 15 Haziran grafiği canlı anlık!