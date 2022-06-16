Bitcoin fiyatı FED faiz kararı sonrası dalgalı hareketlenme devam ediyor! Bitcoin düşüyor mu, son durum ne? 15 Haziran canlı kripto para grafiği!

Bitcoin fiyatlarındaki dalgalanma birçok yatırımcıyı endişelendiriyor. FED'in 75 bazlık artışı beklenirken, bekleme sırasında Bitcoin fiyatı dibi gördü. FED başkanı Powell'ın bir daha bu derece faiz arttırmayız sözü ise Bitcoin'i bir nebze olsun rahatlattı. Yine de potansiyelinden daha uzakta bir hareketlenmeye sahip. Vatandaş da Bitcoin son durum ne, düşüyor mu sorusunu soruyor? Peki Bitcoin düşüyor mu, son durum ne? İşte 15 Haziran grafiği canlı anlık!
Bir hafta önce ilk defa 30 bin dolar seviyesi altına düşen Bitcoin, kırılgan yaşamına devam ediyor. Kasım 2021'de FED'in para sıkılaşmasına gideceğini açıklamasından beri düzenli olarak düşüş yaşayan kripto para, şu an ise o günden beri en düşük seviyesinde durmakta. Gelecek fed faiz ve ABD enflasyon rakamları açıklanmasına az bir süre kala Bitcoin daha da aşağıları görebilir.
Son 41 yılın en büyük enflasyonunun ABD tarafından açıklanması, dünya genelinde artan enflasyon ve enflasyon sebebiyle ülkelerin kendi paralarını korumaya yönelik korumacı yaklaşımları, küresel ekonominin bir üst seviyesi olarak görülen Bitcoin ve kripto paraların anında düşmesine sebep oldu. Küresel enflasyon rahatlamadan kripto paraların ciddi yükselişi olmayacağı tahmin ediliyor.