Haberler Yaşam Haberleri Bitcoin fiyatı FED faiz kararı sonrası dalgalı hareketlenme devam ediyor! Bitcoin düşüyor mu, son durum ne? 15 Haziran canlı kripto para grafiği!
Giriş Tarihi: 16.6.2022 00:25

Bitcoin fiyatı FED faiz kararı sonrası dalgalı hareketlenme devam ediyor! Bitcoin düşüyor mu, son durum ne? 15 Haziran canlı kripto para grafiği!

Bitcoin fiyatı FED faiz kararı sonrası dalgalı hareketlenme devam ediyor! Bitcoin düşüyor mu, son durum ne? 15 Haziran canlı kripto para grafiği!

Bitcoin neden düşüyor cevabı sürekli soruluyor. FED faiz kararı açıklanmaya yakınken faiz artırımı beklentisi yüzünden fiyatını belirleyen dijital para, dibi gördü. Bitcoin ve kripto para piyasalarında son dönemde yaşanan düşüş dikkatleri üzerine çekiyor. Hal böyleyken ise “Bitcoin fiyatı neden düşüyor, kaç dolar TL, yükselecek mi?” 21 bin dolar seviyesine gerileyen Bitcoin, 2021 kasım ayında 68 bin dolara kadar yükselmişti. Peki, Bitcoin neden düşüyor, daha ne kadar düşecek? İşte detaylar!

Bitcoin fiyatlarındaki dalgalanma birçok yatırımcıyı endişelendiriyor. FED'in 75 bazlık artışı beklenirken, bekleme sırasında Bitcoin fiyatı dibi gördü. FED başkanı Powell'ın bir daha bu derece faiz arttırmayız sözü ise Bitcoin'i bir nebze olsun rahatlattı. Yine de potansiyelinden daha uzakta bir hareketlenmeye sahip. Vatandaş da Bitcoin son durum ne, düşüyor mu sorusunu soruyor? Peki Bitcoin düşüyor mu, son durum ne? İşte 15 Haziran grafiği canlı anlık!

BITCOIN PİYASASINDA SERT DÜŞÜŞ!

Bir hafta önce ilk defa 30 bin dolar seviyesi altına düşen Bitcoin, kırılgan yaşamına devam ediyor. Kasım 2021'de FED'in para sıkılaşmasına gideceğini açıklamasından beri düzenli olarak düşüş yaşayan kripto para, şu an ise o günden beri en düşük seviyesinde durmakta. Gelecek fed faiz ve ABD enflasyon rakamları açıklanmasına az bir süre kala Bitcoin daha da aşağıları görebilir.

BITCOIN NEDEN DÜŞÜYOR, DAHA NE KADAR DÜŞECEK?

Son 41 yılın en büyük enflasyonunun ABD tarafından açıklanması, dünya genelinde artan enflasyon ve enflasyon sebebiyle ülkelerin kendi paralarını korumaya yönelik korumacı yaklaşımları, küresel ekonominin bir üst seviyesi olarak görülen Bitcoin ve kripto paraların anında düşmesine sebep oldu. Küresel enflasyon rahatlamadan kripto paraların ciddi yükselişi olmayacağı tahmin ediliyor.

BITCOIN KAÇ DOLAR, KAÇ TL?

Bitcoin şu an 21 bin dolar seviyesinde.

TL değeri ise 373 bin seviyesinde ilerlemekte.

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Bitcoin fiyatı FED faiz kararı sonrası dalgalı hareketlenme devam ediyor! Bitcoin düşüyor mu, son durum ne? 15 Haziran canlı kripto para grafiği!
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