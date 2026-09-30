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Giriş Tarihi: 30.09.2026 17:52

Bitlis merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 kişi tutuklandı

Bitlis merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, gözaltına alınan 20 şüpheliden 12'si tutuklandı.

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DHA
Bitlis merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 kişi tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hizan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, 18 yaşını doldurmuş kişilere ait banka hesaplarının satın alınarak bu hesaplar üzerinden 'Yasa dışı bahis' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından elde edilen paraların aklamaya çalışanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Bitlis merkezli Manisa ve Batman illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli yakalandı. Ekiplerin adreslerde yapılan aramalarında, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

#BİTLİS #MANİSA #BATMAN
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Bitlis merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 kişi tutuklandı
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