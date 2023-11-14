Bitlis-Muş yolunda iki araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Bitlis-Muş yolu üzerinde bulunan Altınova Beldesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Altuncu yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen Fahrettin Sağ yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri, AFAD, Jandarma sevk edildi.

Meydana gelen kazada Mehmet Altuncu ve Herdem Sağar olay yerinde hayatını kaybederken, her iki araçta bulunan Fahrettin Sağ, Helin Başlangıç ve Şaziye Başlangıç'ta yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılırken, AFAD ekipleri de kaza sonrası araçta sıkışan vatandaşları çıkardı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.