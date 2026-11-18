Tatvan-Van kara yolunda yaşanan trafik kazası faciaya davetiye çıkardı. Tatvan ilçesine bağlı Koyluca köyü yakınlarında seyir halindeki bir TIR'ın kayması sonucu aynı yönde ilerleyen yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular yaralanırken, kazada toplam 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, kazayla ilgili çalışma başlatıldı.